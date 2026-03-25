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總統賴清德日前表示，核二、核三廠具備重啟條件，台電預計於3月底將再運轉計畫送交核安會審議，引發外界關注民進黨「非核家園」政策是否轉彎。對此，民進黨立委王世堅今（25）日表示，現在時局變化太大，如果政策上有調整，只要是為台灣社會好，這些調整都是對的，相信總統賴清德一定經過深思熟慮，黨內大家都會支持。對於賴清德日前對核能的表態，王世堅下午受訪時坦言，現在時局變化太大，沒辦法某一項、單一政策永遠是對的，要因應現在局勢調整，比方說，誰會曉得中東突然戰火？戰火會延續多久？這連美國總統川普都沒辦法說得定，很多事情必須因勢利導。王世堅提到，若政策上有調整，只要為台灣社會好，這些調整都是對的，不要設限在某些議題中，賴清德做出這樣的決定，相信一定經過深思熟慮，也考慮到現在國家面對的挑戰，相信黨內大家都會支持。至於前總統蔡英文近期是否對該議題表態？王世堅回應，蔡總統好不容易卸下來、閒雲野鶴，她完全都不談政治的事，蔡總統這些想法很對，誰當家主政就由他做主，蔡英文總統不會多講話，不在其位，不謀其政，這是她現在的態度。另外，傳出行政院副院長鄭麗君確定不參選台北市長，王世堅表示，鄭麗君學養俱佳，才德兼備，他認為應該要讓最強的出來，而鄭麗君就是這次民進黨要推出的首都候選人裡面最強的。對於綠委沈伯洋也被點名參選，王世堅認為，沈確實是好人選，不只在兩岸議題，在很多議題上也有深入研究，但他最看好的還是鄭麗君，這應該由黨做最後決定。