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曾被列入民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，因涉嫌違反《反滲透法》自去年11月收押至今；新北地檢署24日偵查終結，認定徐春鶯長期向對岸彙報國內政情、政黨內部情報，並接受中共指示替黃珊珊、柯文哲站台宣傳，依法對其起訴。對此，民進黨立委林楚茵狠酸，民眾黨主席黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人，就忘記怎麼咆哮了？「這就是民眾黨的提名人選！」林楚茵重砲開轟，徐春鶯被依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書及詐欺取財等4罪起訴，檢調查出其自稱「是紅色的」，並涉嫌與中共往來，同時還回報台灣政情，甚至是動員特定族群介選。她也再次強調，這就是「民眾黨不分區未遂」的徐春鶯。林楚茵直言，看看立法院差點進來一個涉嫌統戰的徐春鶯，現在則是一個國籍、戶籍有問題，沒有資格當立委的「離婚中國人」李貞秀，民眾黨到底要多羞辱中配？讓這些人來代表新住民？徐春鶯曾擔任民眾黨要職，也是民眾黨立委提名人選，「黃國昌不是最愛揭弊嗎？怎麼一遇到自己人就忘記怎麼咆哮了？」