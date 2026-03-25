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伊朗戰爭開打近1個月，國際原物料運輸都面臨受阻，尤其對於石化原料影響最深，也導致市面對於塑膠袋、包材等塑膠用品出現斷貨或漲價亂象。經濟部長龔明鑫表示，經濟部已經公布四大措施，對於市場是否出現廠商囤貨問題，坦言並沒有發現，認為比較可能是廠商預期心理，擔心買不到而超買，這部分會進一步調查。經濟部23日發布針對國內塑膠用品，如塑膠袋、包材等提出四大措施，包括協調石化大廠優先滿足內需、籲請業者合理反映成本、嚴防惡意囤積及哄抬物價，以及情勢追蹤與供料調度。民進黨立委蔡易餘質詢表示，中油表示原料供應沒有短少，消費者、農民卻覺得塑膠袋、塑膠盒漲價有感，甚至還買不到，詢問是否存在囤貨情形，還是大家因為預期心理超買？國民黨立委王鴻薇也說，市場、麵包店、藥局都出現塑膠袋短缺，都面臨無預警漲價，連PE水管都面臨漲價，應該採取強制手段。產發署長邱求慧說，民生物資方面大廠現在都同意暫停對外輸出，以供應國內為優先，但有部分中盤商在心態上出現囤貨現象，因此還是呼籲在上游供應穩定下，不應該有預期心理，更有違法之虞。龔明鑫受訪解釋，經濟部調查下，並沒有發現囤貨現象，包括自己去通路看都還有塑膠袋，認為比較多的是中盤或下游因為預期「未來買不到」的心理大量採購，導致下游出現問題，這部分會用進一步調查讓人安心。其次，他說石化原料供應穩定，尤其是民生用品製造並不困難，過去很多是因為毛利太低，國內廠商不做，改從中國進口比較便宜，但如果國內真的有需求，產線可以很快開出來，就可以解決市場需求。