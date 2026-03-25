我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城、總統選舉政治獻金等案，北院預計明（26）日下午將進行宣判。民眾黨主席黃國昌今日表示，柯文哲清清白白，民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫。民眾黨今日舉行中央委員會，針對明日柯文哲京華城案件一審宣判，黃國昌表示，柯文哲遭政治追殺的這一年來，全黨以及支持者們皆憤恨不平，而他們一路以來捍衛的，從來不是柯文哲一個人，而是台灣作為一個民主法治國家的底線。這段時間，他們看到執政黨動用國家機器、配合特定媒體進行鋪天蓋地的政治追殺，這種先射箭、再畫靶的偵辦手段已讓台灣司法公正性蕩然無存。黃國昌強調，不論一審宣判結果如何，都要理性面對、無懼打壓、展現團結，若執政黨持續將司法作為打壓政敵的工具、或意圖摧毀在野黨的監督力道「那真的太低估台灣人民的智慧，也太低估台灣民眾黨的韌性」黃國昌重申，這是一場長期抗戰，我們唯一的武器就是真相與價值，他們會清楚告訴社會大眾「柯文哲清清白白、台灣民眾黨絕對不會屈服於政治脅迫」。