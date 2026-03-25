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▲沈慶京今（25日）於臉書上發文回應此事，表示自己跳舞是為了復健。（圖／民視新聞提供）

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金案，將於明（26日）一審宣判，引發外界熱議。而身為京華城案關鍵人物之一的威京集團主席沈慶京，今（25日）於宣判前夕遭到爆料在上月13日即情人節前和一名女子進入一間音樂餐廳內，「沒坐輪椅」開心跳舞的畫面。對此，沈慶京也做出回應了，表示自己跳舞是為了復健，希望能恢復到羈押前的腳力，「為什麼還要影射女子曖昧？」對此，沈慶京今（25日）於臉書上發文，開頭便寫下：「我為什麼要跳舞？」表示自己在被羈押11個月以來，身體狀況不斷惡化，8個半月內就診高達273次，「腎臟受到不可逆的傷害，在看守所空間狹小且身體不好，幾乎沒辦法動，我的腳力也大幅衰退。」就連上週至觀音山祭拜，100公尺的樓梯休息了3次才爬上去。他坦言，自己最近一直在練舞，「如果沒有練，可能休息5次都爬不上去。」他提到，專家稱跟著音樂跳舞是最好的復健，也是對自己身體狀況恢復唯一有效的方法，「我學生時代就跳恰恰和吉魯巴，跳這二種舞，我有肌肉記憶。」盼能儘早回到羈押前的腳力，更忍不住問：「腳是人類的第二顆心臟，我現在想自救，不行嗎？為什麼還要影射女子曖昧？」痛批：「有心人士為了搶經營權，剪接32秒我跳舞的畫面，是否太不擇手段？我去跳舞，光明正大，希望身心趕快回復健康。」