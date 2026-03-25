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鴻海董事長劉揚偉25日表示，鴻海在美國布局持續擴大，目前已於18個州設有50個據點，員工數約8000人，預計到今年底將增至超過1萬人，若以這樣的人力規模推進營運，鴻海有機會在年底前於美國創造1000億美元營收。劉揚偉正在美國華盛頓出席Hill & Valley論壇，他指出，去美國製造業面臨的難題之一，就是硬體工程師與熟練技工相對不足，鴻海如今能在美國擴大製造規模，關鍵就在自動化與AI技術的進步。以產線運作為例，過去一條生產線往往需要30到40人，如今只要5人就能完成同樣工作，生產效率已與過去大不相同，也讓製造業在美國落地變得更可行。談到製造業競爭關鍵時，他進一步將製造業成功要素歸納為三大原則，分別是速度、品質與規模。劉揚偉認為，速度是最重要的核心之一，不只決定企業能否在市場上搶得先機，也與成本控制高度相關，愈快反應、愈快執行，就愈有機會建立競爭優勢。鴻海25日重新站回200元大關，上漲2.56%，成交量40896張。