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立法院衛環委員會今（25）日針對《兒童及少年福利與權益保障法》修法進行審查，而立委林月琴認為，兒少權法15年未全面修正，認為「兒少權法大修刻不容緩」。衛福部長石崇良說，預計在4月進行草案預告。林月琴今日在立院質詢時指出，《兒童及少年福利與權益保障法》（兒少權法）自2011年修法至今已逾15年，期間台灣已於2014年將《兒童權利公約》（CRC）國內法化，但現行母法仍未與國際標準接軌，制度落差已屬結構性問題，呼籲衛福部應儘速提出全面修法版本。石崇良則說，在兒少權法自民國100年通過後，中間經歷10次的小幅修正，自110年啟動各項討論，特別是要搭配CRC的精神；在衛福部裡已經大概完成全文修正的草案，也盼透過委員會的討論，重新檢視有無需要補充或調整的，預計在4月可進行草案預告。林月琴指出，衛福部其實已於去年提出修法草案，但進程延宕，每拖延一天，制度漏洞帶來的風險就持續存在。林月琴呼籲，兒少權法不應再「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，應以權利為核心進行全面性改革，並要求衛福部承諾於今年內提出完整修法版本。