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馬英九基金會近期掀起一場「家變」風波，前總統馬英九在專訪中表明，前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈「碰到財政紀律問題，我是六親不認」；這讓蕭旭岑難以嚥下這口氣，發出千字長文感嘆「他很多事情都忘記了」，也引發外界揣測馬英九失智。對此，媒體人郭岱軒直言「並不意外」，早已聽過許多傳聞，採訪時的「居間牽線者」也婉轉證實，馬前總統已經有失智的傾向和症狀。郭岱軒表示，他先前跟著邱彰律師去訪問一些重要人士的口述歷史時，就已經有聽到許多傳言，邱彰律師本來開出一個名單，想要約馬前總統等台灣政壇重要人士來做口述歷史，但居間牽線者，婉轉告知律師，馬前總統已經有失智的傾向和症狀。郭岱軒指出，馬英九從「熱血中年」、政壇「貝克漢」、港媒票選的台政壇7大帥哥，後來變成民進黨口中攻擊的「馬區長」、「軟腳馬」、溫「娘」恭儉讓，還刻意影射馬金有「特殊性關係」（這個被告了），直到現在已經變成「失智老人」的形象了。郭岱軒直言，其實作為新聞讀者，他真的不關心馬英九基金會的人事變動，自己更關心的是新聞人物生命故事，馬前總統對於台灣政壇的貢獻，還有對兩岸關係改善、臺灣外交的進展與突破，真的不是民進黨後來任何一任總統能夠比擬，舉凡陳水扁貪污、蔡英文雪崩式斷交、賴清德引戰，民進黨根本是要把臺灣帶向滅亡之路。「口述歷史真的很重要，趁還沒失智之前儘早著手。」郭岱軒強調，就跟劉泰英博士的口述歷史，對抗大敘事，或是正史紀錄，用自己的話來說自己的生命故事，功過評判交給讀者，當這些故事說出來，「口述者已死」，是由讀者、記者來判斷故事的價值與意義。