辛苦工作一輩子，退休後砸下積蓄圓一個「環遊世界夢」，這份補償心理往往是隱形的退休理財陷阱。根據日本媒體《The Gold Online》報導，一對居住在東京的 65 歲夫婦，在退休之際領到了約 3,200 萬日圓（約新台幣 700 萬元） 的存款，原以為加上月領的年金足以安穩度日。沒想到，一場夢幻的豪華郵輪之旅結束後，等待他們的竟是無情的財務深淵，更慘挨現實的「2 記重拳」徹底擊潰。
圓夢代價：700 萬積蓄「一次性噴發」掉入老後錢坑
這對夫婦在 60 歲退休後，自認財務穩健，便在 65 歲正式步入晚年生活時，報名了嚮往已久的豪華郵輪行程。加上在船上的各種奢華消費、異國上岸觀光的大手筆採買，這趟短短數月的旅程，竟徹底掏空了他們準備一輩子的退休積蓄。稅務師警告，這種「獎勵式揮霍」正是最容易被忽視的老後錢坑。
回國慘挨「2 記重拳」：退休生活瞬間崩塌
這場豪舉讓他們的老後節奏被徹底擊潰，慘挨現實的重擊：
第一記重拳：失去「風險緩衝墊」
當家中的大型家電損壞、或是其中一方因意外需要負擔高額醫療與看護費用時，他們赫然發現手中已無任何現金。原本這 700 萬應該是未來 20 年的「救命錢」，卻在短期內歸零，讓他們在面對生活意外時毫無還手之力。
第二記重拳：長壽風險與通膨的夾擊
2026 退休金規劃最忌諱忽略通膨。這對夫婦雖然每月領有約 22 萬日圓（約新台幣 4.8 萬元）的年金，但在沒有本金緩衝的情況下，這筆錢僅能維持基本溫飽。面對可能長達 25 年以上的長壽餘生，財務空洞帶來的恐懼，成為壓垮生活的最後一根稻草。
專家警示：如何避開「退休理財陷阱」？
日本財務顧問強調，退休族常產生「補償心理」。然而，「一次性巨額支出」不應超過總流動資產的 10%。如果你的積蓄只有 700 萬台幣，卻砸下全額去旅行，無異於在玩一場「財務自殺」的豪賭。
💡退休理財 FAQ：守住最後的「棺材本」
Q1：退休後想圓夢，預算該怎麼抓？
圓夢基金應從「額外利息」或「多餘閒錢」中提撥，絕不可動用足以應付 3 至 5 年突發醫療支出的「核心本金」。
Q2：如果存款已耗盡，該如何補救？
唯一的補救是「重返職場」。在體力許可下找尋兼職，重點不在於賺大錢，而在於「延緩本金流失的速度」，為自己爭取喘息空間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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這對夫婦在 60 歲退休後，自認財務穩健，便在 65 歲正式步入晚年生活時，報名了嚮往已久的豪華郵輪行程。加上在船上的各種奢華消費、異國上岸觀光的大手筆採買，這趟短短數月的旅程，竟徹底掏空了他們準備一輩子的退休積蓄。稅務師警告，這種「獎勵式揮霍」正是最容易被忽視的老後錢坑。
這場豪舉讓他們的老後節奏被徹底擊潰，慘挨現實的重擊：
第一記重拳：失去「風險緩衝墊」
當家中的大型家電損壞、或是其中一方因意外需要負擔高額醫療與看護費用時，他們赫然發現手中已無任何現金。原本這 700 萬應該是未來 20 年的「救命錢」，卻在短期內歸零，讓他們在面對生活意外時毫無還手之力。
第二記重拳：長壽風險與通膨的夾擊
2026 退休金規劃最忌諱忽略通膨。這對夫婦雖然每月領有約 22 萬日圓（約新台幣 4.8 萬元）的年金，但在沒有本金緩衝的情況下，這筆錢僅能維持基本溫飽。面對可能長達 25 年以上的長壽餘生，財務空洞帶來的恐懼，成為壓垮生活的最後一根稻草。
日本財務顧問強調，退休族常產生「補償心理」。然而，「一次性巨額支出」不應超過總流動資產的 10%。如果你的積蓄只有 700 萬台幣，卻砸下全額去旅行，無異於在玩一場「財務自殺」的豪賭。
💡退休理財 FAQ：守住最後的「棺材本」
Q1：退休後想圓夢，預算該怎麼抓？
圓夢基金應從「額外利息」或「多餘閒錢」中提撥，絕不可動用足以應付 3 至 5 年突發醫療支出的「核心本金」。
Q2：如果存款已耗盡，該如何補救？
唯一的補救是「重返職場」。在體力許可下找尋兼職，重點不在於賺大錢，而在於「延緩本金流失的速度」，為自己爭取喘息空間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。