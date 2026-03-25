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▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

統一發票1、2月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，千萬獎號「87510041」，萊爾富門市也開出大獎，共計1位特獎200萬、2位頭獎20萬，其中一名幸運兒只消費35元購買紅包袋，就抱回200萬特獎獎金，幸運門市就在高雄市「林園港嘴店」。萊爾富這期1-2月幸運之神眷顧萊爾富位於高雄市的「林園港嘴店」，這位幸運兒僅花35元購買紅包袋，就成為200萬元大獎的幸運得主。另一位幸運兒於台中市的「東勢東崎店」，購買Hi café 大杯特濃美式，就獲得20萬頭獎；還有另一間開出20萬的幸運門市為「龜山南上店」，消費者購買一度贊泡麵、滷雞胗中大獎。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。