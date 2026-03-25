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▲小佑與媽媽一起參加親子歌唱比賽。（圖／高市少年隊提供)

「謝謝少年隊和少輔會鼓勵我跟小佑(化名)來參加親子活動，讓我們有機會多接近一點。」小佑媽媽開心地說道。小佑因為施用第三、四級毒品遭通報至高市府少年輔導委員會接受輔導。進案初期，輔導員多次聯繫小佑未果，期間透過各種管道關懷、了解小佑的生活狀況終於在1個多月後母子成功見面。少年隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，少年隊、少輔會持續秉持「用陪伴改變生命」的理念，相信每一位少年都有改變的可能。且家庭是孩子最初也是最重要的基地，只要多一份陪伴與關懷，他們就有機會活出精采人生。少年隊表示，進案初期，小佑就像多數青春期少年一樣，不喜歡被管教、被人叨唸，喜歡跟朋友在一起，長期住在朋友家，不常回家或跟媽媽聯絡。輔導員透過各種管道關懷、了解小佑的生活狀況，同時發現媽媽工作忙碌，還肩負照顧長輩的責任，疏忽了對小佑的關懷，致使小佑與媽媽的關係漸行漸遠。面對類似像小佑的少年及多頭馬車忙碌的家長，輔導員只能以時間換取空間，耐心經營雙方輔導關係，終於等到時機成熟時，積極邀請小佑與媽媽在假日時一同參與少輔會辦理的親子團體活動。親子團體內容除安排輕鬆愉快的共享活動，另以寓教於樂之方式引導、傳授適當的親職風格及有效的親子溝通模式，並請高雄市少年警察隊(下稱少年隊)用幽默、案例方式進行法治教育。透過活動不僅增加了小佑和媽媽之間和諧互動的機會，讓雙方關係更加靠近，也讓彼此長期緊繃的生活獲得喘息。小佑有感而發的說：「藉著活動讓我感受到媽媽的愛及關心，不管媽媽再怎麼忙，仍然願意陪我來參加活動。」現在小佑已經搬回家住，也準備去當兵，與家人的關係持續回溫中，媽媽也明顯感受到小佑變得比較細心，也會主動關心她，生活正穩健地進行著。