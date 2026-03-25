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▲楊典忠批評捷運延伸清水改為輕軌，是在侮辱海線市民。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.25）

立委蔡其昌爭取台中捷運橘線起點從機場改為距離僅3公里的清水火車站，市府卻提出延伸段長達16.5公里輕軌計畫，海線民眾為此炸鍋，怒喊「要蘋果給芭樂」、把海線人當二等市民。市議員楊典忠今要求市長盧秀燕回應地方民意，盧秀燕直截了當回答「我不同意！台中市內不會有輕軌」，並指那是捷工局的規劃，「就算報告完成也不是FINAL」。台中市捷運橘線（機場線）起點延伸案一波三折，立委蔡其昌爭取起點從台中機場改為3公里外的台鐵清水站附近，以銜接海線鐵路路網，未獲市府正面回應出身清水的台中市議長張清照出面爭取轉圜，市府捷工局今年1月舉行機場捷運（橘線）延伸海線地區說明會，卻將3公里的捷運改成16.5公里的輕軌，理由是運量不足，引爆海線人的怒火。台中市議會今（25）日進行市長施政報告，市議員楊典忠指盧秀燕施政報告強調「捷運路網七線齊發」，但在藍線、綠線延伸路線皆採捷運系統規劃，唯獨延伸清水規劃為輕軌，「七線齊發，唯獨清水被降級」。市長盧秀燕直白回應「我不同意！台中市不會有輕軌」，她說知道捷工局要在海線興建輕軌，「但那是捷工局的規劃，台中市政府還沒有核定，我在這邊公開講，台中市的捷運都是捷運，台中市不會有輕軌，這樣大家搭乘才會方便，捷工局很清楚我的態度」。捷工局長蘇瑞文說，目前機場捷運正在可行性評估階段，站點位置還需要兩個月才會完成期中報告。但盧秀燕不等蘇瑞文說完，就截斷他的話，強調機場捷運延伸線的站點就算報告完成「也不是FINAL」，所有站點位置還需市政府與中央審定，報告出來這段期間還要辦公聽會，但並非報告出來就是確定站點，更何況城市發展應該多元考量，她不認為在清水段做輕軌是好的路網計劃。