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國民黨前發言人蕭敬嚴言行爭議，引發黨內立委撻伐，更有中常委上周在中常會上要求開鍘。臉書粉專《政客爽》上週爆料，中常會擱置懲處案，是因為部分中常委力挺，更披露另名中常委陳俗蓉痛罵蕭敬嚴。國民黨主席鄭麗文今（25）日親上火線回應，痛斥轉述不實開會紀錄，製造莫須有的黨內裂痕，也證實是「本黨的人加油添醋寫劇本」，直言極少數想要興風作浪的人，國民黨不會中計，「國民黨要做的事情，我上任主席後都順利達成中」。臉書粉專《政客爽》上週踢爆，國民黨中常會擱置蕭敬嚴懲處案，就是因為中常委陳汪全、游家富力挺，更指出另名反對蕭敬嚴參選的中常委陳俗蓉，在常會中痛斥蕭敬嚴落井下石，藍委風吹日曬雨淋，他卻吹冷氣罵立委還可以領通告費，參加大罷免台中三立委造勢場，還可以參加初選議員，「這是什麼道理？」國民黨主席鄭麗文今在中常會上表示，國民黨是民主開放的政黨，絕對不是一言堂，也沒有「（賴清）德意志」，對於時局不同的判斷、論述不同的角度，只要出發點是為國家、黨好，都應該海納百川，但不代表本黨同志可以製造莫須有的罪名、裂痕，譬如中常委反映，中常會結束新聞報導，某些臉書，她跟大家一樣錯愕，因為對外轉述不實的中常會開會紀錄。鄭麗文批評，想要製造莫須有的黨內裂痕，甚至無限放大、擴大，好向國民黨內鬥很厲害要分裂，這不應該，因為全民高度期待，不管是黨內或藍白之間，一路走來多少人等著看笑話，害怕國民黨團結，不斷製造破壞團結、合作的假消息，或是加油添醋，每天媒體拿黃國昌、柯文哲說了什麼問她，其實就是挖坑給她跳，「我哪有這麼笨？」雖然走的路都是挖得坑，但她會繞過的。鄭麗文說，中常委有老中青、東南西北不同產業、民代、有些學者專家，是一個有完整代表性的中常會，常會的感情怎麼會是這麼好被分化，只不過大家錯愕為何劇本編成這樣，而且是本黨的人加油添醋寫出來的劇本，在這樣的時刻，全民期待非常擔心、憂慮，國民黨怎麼了？鄭麗文說，她代表常會跟黨中央向關心的人報告，非常極少數的人，想要興風作浪，但是國民黨不為所動，也不會自亂陣腳，更不會中計、隨之起舞，因為我們知道有更大的目標、使命，她再一次的向全國朋友報告，所有的這些都不會影響國民黨該做、要做的事情，她上任主席後都順利達成，也會按照現在的步伐、穩健走下去。鄭麗文也要擔心國民黨的朋友別擔心，接任黨主席前就有深刻覺悟，雖是龍潭虎穴也必須勇敢前行，不能辜負國民期待、國家前途，民進黨各種招數，陰狠手段，破壞民主的無恥做法，再怎麼危險，國民黨都必須挺住，因為只剩他們可以保護中華民國。