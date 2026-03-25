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▲iOS 26.4正式版釋出，除了改進iPhone快速打字時的鍵盤準確度，同時還加入了「線上等候助理」。（圖／記者周淑萍攝）

手動啟用「線上等候助理」

如何開啟「線上等候助理」

▲iOS 26.4「線上等候助理」開啟後，可以由iPhone接手幫忙等客服電話。（圖／手機截圖）

蘋果iOS 26.4正式釋出，改進在iPhone快速打字時的鍵盤準確度，同時還加入了「線上等候助理」，這項新功能讓用戶在打客服時由 iPhone 暫時接管你的排隊位置，當線上客服人員接聽時，手機就會立刻發出通知，讓你不用再傻傻拿著手機聽等候音樂。要特別注意的是，這項功能目前適用於 iPhone 12、iPhone SE（第三代）或後續的機型。打客服、熱門餐廳訂位經常都要在線上等很久，蘋果曾經預告會在iOS 26加入「線上等候助理」，台灣用戶終於在iOS 26.4看到該功能釋出。實際使用發現，確實會在等待的時候靜音，等到有話筒出現語音的聲音就會發出通知提醒接聽電話，要先提醒，如果系統是有AI的語音，用戶就必須先語音告知要接到客服，等到進到漫長等待時再切到「線上等候助理」。手動啟用，當你在「電話」App 通話中被客服保留時，只要點畫面下方「…」圖是的更多選項，接著點選「線上等候助理」，系統就會開始幫你掛網排隊，當客服人員終於接線時，「線上等候助理」會立刻發出通知提醒你，系統還會為你錯過的通話「節錄部分逐字稿」，用戶點擊重新加入通話的按鈕，就能馬上和客服對話。iPhone 其實還可以更聰明，你可以前往手機的「設定」>「App」>「電話」，然後開啟「線上等候助理偵測」。設定好之後，只要電話一自動偵測到「保留音樂」，就會主動跳出提示問你要不要啟動等候助理。小提醒，使用此功能前要先確認鈴聲設定，如果 iPhone 處於靜音或「勿擾模式」，就不會在客服人員接線時聽到來電響起。