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美國股市週二震盪走低，僅費半指數逆勢走高，此外，台指期夜盤大漲678點，顯示短線資金開始回流，連帶台北股市今（25）日開盤上漲113.03點、來到32725.27點，隨後一路走高，盤中最高一度漲逾千點，來到33705.75點，終場上漲826.87點或2.54%，收在33439.11點，成交量為6247.11億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.03點、來到313.77點，終場上漲12.13點或3.88%，收在324.87點，成交量為1606.35億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、群創、華邦電、燿華、台玻；個股成交值排行榜前五名為：台積電、台達電、南亞科、華邦電、力積電。權值股全數走高，權王台積電以1865元盤上開出，盤中最高一度來到1875元，終場上漲35元或1.93%，收在1845元，挹注大盤指數就有285點；台達電盤中一度攻上漲停板1550元，終場上漲135元或9.54%，收在1550元，挹注大盤指數就有94點；鴻海終場上漲5元或2.56%，收在200元整數關卡。電子人氣股回神上攻，其中PCB族群掀起漲停潮，欣興、南電、燿華、志聖、定穎投控、達航科技、德宏、亞泰金屬、聯茂、華通攻上漲停板，景碩、富喬、柏承上漲逾9%，恩德上漲逾8%。矽光子概念股也同步走高，聯亞、訊芯-KY、IET-KY、華星光、環宇-KY、眾達-KY、穩懋、光聖、智邦攻上漲停板，惠特、矽格、聯鈞、明泰上漲逾8%。更加強勁的是設備股，辛耘、印能科技、志聖、弘塑、昇陽半導體、星雲、牧德、萬潤、陽程、致茂、均華攻上漲停板，惠特上漲逾8%，博磊、京鼎、德律上漲逾7%。此外，高價股也有表現，股王信驊終場上漲逾5%，收在11500元，帶動千金股一同向上衝，聯亞、嘉澤、印能科技、弘塑、力旺、光聖、致茂、智邦、均華、昇達科攻上漲停板，台達電上漲逾9%，奇鋐、雍智上漲逾7%。