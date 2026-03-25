我是廣告 請繼續往下閱讀

李珠珢休息3個月 久違亮相緊張狂抖

▲李珠珢（中）在台灣有著高人氣，今日她綁著公主頭出席記者會，對著大家揮手、比愛心，展現滿滿親和力。（圖／記者林柏年攝影）

▲李珠珢（中）閨密朴星垠（左一）正式加入Fubon Angels。（圖／記者林柏年攝影）

李珠珢全力在台應援 鬆口新計畫：想嘗試直播

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今（25）日舉辦開季媒體發佈會，「AI女神」李珠珢續約後首度亮相，休息近3個月的她，在台上難掩緊張，手不停發抖，甚至一度落淚，讓粉絲們看了心疼不已。日前李珠珢宣布退出韓職LG雙子啦啦隊，全力在台灣應援，對此她表示「今年應援場次會比去年多，也希望能更常跟粉絲交流」，同時李珠珢在新的一年，也想嘗試直播，展現更多面向。李珠珢在台灣有著高人氣，今日她綁著公主頭出席記者會，對著大家揮手、比愛心，展現滿滿親和力。久違與大家見面，李珠珢看起來有些緊張，不僅表情稍微僵硬，在致詞時更忍不住發抖、落淚，表示：「很開心和你們再次見面，一起度過新賽季，希望大家多多期待，謝謝你們來，我愛你們。」李珠珢突然淚崩嚇壞不少粉絲，她平復心情後表示，「其實我不容易緊張，但太久沒見大家，所以手一直在發抖，不好意思」。而休息3個月的她，被問到是否有充足的休息？李珠珢笑說「有！」透露接下來會跟姐姐們一起準備中場表演，雖然練舞很累，但她們會一起加油的。新賽季中，李珠珢閨密朴星垠正式加入Fubon Angels，她透露一開始加入韓職啦啦隊，星垠姐姐就在旁邊，沒想到能夠一起成為Fubon Angels，讓李珠珢覺得很開心。而退出LG雙子啦啦隊後，李珠珢也把重心放在台灣應援，她透露今年應援場次會比去年多，也希望能更常跟粉絲們交流、嘗試其他領域的活動。被問到是考慮演戲、發單曲？李珠珢回答其實主要還是以粉絲為主，想跟粉絲們多見面，另外也想嘗試直播。李珠珢面對媒體雖仍有些生澀，但與過去相比已經開朗許多，受訪時有說有笑，還能以中文回答，看得出她想長期在台灣發展的決心，大家也非常期待「珠珠寶貝」未來帶來更多驚喜。