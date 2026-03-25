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普發現金1萬元期限至4月30日截止，進入最後領取倒數階段，目前領取率已達98%。立法院財政委員會今（25）日檢視成效，國民黨立委羅明才拋「今年繼續加碼」提議；對此，財政部長莊翠雲回應，須守財政紀律。莊翠雲指出，普發現金一萬政策已吸引2310萬人領取，領取率高達98%，遠超過上次普發6000元的紀錄。羅明才表示，「這次大家都領得很開心，我覺得再接再厲好福氣啊！」進一步質詢莊翠雲，「希望去年領的，今年有機會繼續領，有沒有機會啊？」，莊翠雲回覆道，現金發放需從國家財政整體考量，涉及預算編列與財政紀律，未承諾是否續發現金。羅明才也指出，今年1月台股日均成交量9100億元，2月攀升至9800億元，推算若日均成交量達1兆元，財政部1天證交稅收入將高達24億元，1年243個交易日稅收相當可觀，「光是這個都比在場的所有銀行還會賺啊！遊戲規則設計得好，你就可以源源不絕地賺」，莊翠雲則笑回：「也沒有每天1兆啦。」