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台中市議會今(25)日進行市長施政總報告，市議員吳佩芸針對交通安全提出嚴正質詢。她引用交通部「道安總動員」最新數據指出，2025年全國行人交通事故死亡人數持續下降，唯獨台中市不減反增，成為全國死亡人數增長最多的縣市，質疑市府交通政策失靈。吳佩芸列舉數據顯示，全國每30日行人死亡人數已由2023年的380人降至2025年的354人，展現初步成效。然而，台中市卻從2023年的47人、2024年的55人，一路攀升至2025年的57人。她直言，當其他城市努力擺脫行人地獄，台中卻正走向核心，這樣的成績市長滿意嗎？對此，市長盧秀燕回應表示，市府曾多次向交通部抗議數據評比的公平性。她強調，台中市採取「誠實申報」原則，但部分城市可能存在誤報、不報或延報的情況，導致評比基準不一，對台中並不公平。吳佩芸隨即反駁，即便扣除統計誤差，台中死亡人數「逐年上升」是不爭的事實。她要求市府不應以統計問題為藉口，應針對工程、執法進行結構性檢討，並提出兩大具體要求，訂定年度下降KPI，以及公開並限期改善全市前50大高風險路口。吳佩芸強調，行人安全是城市文明最基本的指標，「讓市民能安心走在路上，不應該是奢求，而是政府最基本的責任。」她呼籲市府拿出決心與具體作為，真正讓台中走出「行人地獄」，邁向名符其實的幸福城市。