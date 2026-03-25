統一發票1、2月中獎號碼在今（25）日開獎了，1000萬特別獎號碼「87510041」，全聯福利中心表示，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，幸運兒只花65元就中大獎，有到全聯消費的民眾別忘記拿出來對獎。

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全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中向上門市，中獎者消費65元購買豆漿、豆腐商品，即獲得特別獎1,000萬元。

特獎200萬開出門市為台北文山興隆，幸運中獎者消費446元購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，即獲得特獎200萬元。

統一發票1、2月最新開獎號碼！千萬獎號「87510041」

📌特別獎號碼：87510041
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

📌特獎號碼：32220522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

📌頭獎號碼：21677046、44662410、31262513
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）
▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

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