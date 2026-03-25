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民眾黨中央委員會今（25）日通過新一波議員提名與徵召鄉民代表，曾被譽為「最美發言人」的前新竹市發言人徐千晴獲提名參選桃園市桃園區議員。台灣民眾黨今日舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會之舉薦，通過新竹黨部第五類公職人員徵召名單，新竹縣寶山鄉鄉民代表第一選區鍾嘉祐、新竹縣竹東鎮鎮民代表第四選區吳俊民；另也通過2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，提名桃園市桃園區徐千晴、嘉義市東區林昱孜、嘉義縣朴子六腳東石選區萬家甫。民眾黨桃園市議員初選亂象頻傳，龜山區原有曾妍潔與高華宏登記參選，但因曾妍潔未依規繳納12萬民調費喪失資格，高華宏則因家庭政治因素退選，導致選情出現空缺，黨內不排除空降新人參選。中壢區方面，原有原有林昭印、張清俊及毛嘉慶3人登記初選，但因其中一人捲入性騷擾疑雲，初選緊急喊卡，後續將交由中評會與選決會處理，可能重新布局人選。八德區則在民調後陷入爭議，雖江沛育以62.3％大幅領先，但因涉及「竊盜疑雲」，提名進度因而暫緩，仍待黨中央決議。桃園區僅徐千晴一人登記，提名程序順利完成，獲提名參選桃園市桃園區議員。徐千晴曾當過女演員、模特兒出身，曾任民眾黨發言人、新竹市政府發言人，民眾黨中央黨部組織發展部專員，現任台灣民眾黨桃園市黨部發言人