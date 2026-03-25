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每到3、4月，投資人都會聚焦在上市櫃公司的股東會紀念品，根據統計，今（25）日是超過70家公司股東會紀念品的最後買進日，其中包括台灣虎航（6757）、聯電（2303）、永豐金（2890）等等。其中聯電每年推出的股東會紀念品都會吸引投資人目光，今年一樣與熱門IP合作，這次送出史努比主題保溫杯，有兩個顏色，除了史努比外，他的兄弟歐拉夫也將登場，並且有兩種顏色。永豐金則送「永豐幸福毯」，以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，也藉由「毯」與台語「賺」的巧妙同音，傳遞美好的祝福，期盼在股東的日常生活中，都能感受到支持與陪伴。台灣虎航今年也是史上第一次送出股東會紀念品，此次採用數位回饋金的方式發放，透過官方tigerclub會員系統發送股東會紀念品，自動發送800元tigerpoints回饋金至會員帳戶中。今日是超過70家公司股東會紀念品的最後買進日，包括：卜蜂、新纖、大魯閣、精剛、中電、葡萄王、中碳、中化生、榮成、彰源、國際中橡、聯電、華通、國巨、矽統、大同、瑞昱、盟立、連宇、瑞軒、冠德、宏盛、長榮、正德、永豐金、零壹、晶技、聯傑、泰碩、群創、單井、禾瑞亞、通嘉、達能、神達、上緯投控、富采、中化控股、聯嘉投控、永日、國碳科、立積、華星光、榮剛、雷笛克光學、虹堡、中美晶、萬旭、友勁、頎邦、禾昌、華興、廣明、力成、康舒、聚和、倉和、興能高、動力-KY、軒郁、台灣虎航、創控、尖點、東捷、元太、宏捷科、至上、達方、明基材、富鼎、群聯、國統。