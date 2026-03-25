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南韓電子入境卡持續蓄意將台灣錯列為中國台灣，至今未有任何更改，外交部表示若月底未獲正面回應，台灣電子入國登記表中「出生地」及「居住地」的標示4月起將調整為「KOREA（SOUTH）」，呼籲韓方盡速更正。這起事件至今也引發南韓媒體關注，韓媒中央日報發出社論直指，儘管台灣多次要求更正，首爾方面實際上仍未解決此問題，強調外交不是意氣之爭。針對南韓電子入境卡持續將台灣錯列CHINA（TAIWAN）一事。外交部強調本月1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」；外交部長林佳龍強調，韓方若未在3月31日前具體回應，將把「台灣電子入國登記表」的韓國標示改為「KOREA（SOUTH）」。南韓媒體中央日報刊出專文提到這起事件，儘管美國、日本及許多歐洲國家並未與台灣維持正式外交關係，但出於實務考量，通常仍會在入境系統中將「台灣」單獨列出。在這樣的背景下，韓國的做法被批評為過於僵化。並引述林佳龍說法指出，過去雙方曾有合作經驗，例如台灣曾應韓方要求調整自身用語，包括採用「Seoul（首爾）」取代「Hanseong（漢城）」，以及採用「Republic of Korea（大韓民國）」而非「South Korea（南韓）」。但在問題浮現後，韓方的應對方式也受到質疑。儘管台灣多次要求更正，首爾方面實際上仍未解決此問題。隨著台灣透過更改用語並設定期限來加大壓力，目前仍不清楚韓國在推動實質對話或尋求解決方案方面付出了多少努力。中央日報社論強調，韓國必須考量與中國的關係。然而，其他國家的例子顯示，這類標示問題可以以務實的方式處理，而不必引發外交摩擦。未能妥善處理入境系統中的措辭，反而激化了雙方民眾情緒，並引發對韓國官方名稱可能被降格的憂慮。中央日報社論認為，政府應在尊重「一個中國」原則的同時，於台灣提出的期限內以務實方式調整其系統，展現外交上的彈性。外交並非意氣之爭，而是為了最大化國家利益的手段。讓旅客前往旅行時被標註為來自「South Korea（南韓）」而非「Republic of Korea（大韓民國）」，是一種沒有必要的羞辱。