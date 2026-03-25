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國民黨今(25)日中常會上通過，開除花蓮在地海鮮餐廳主廚曾璽文（海洋主廚愛爾文）黨籍案，文傳會主委尹乃菁會後轉述，曾璽文多次公開支持罷免傅崐萁行動，更在臉書稱呼籲二階段要站出來罷免通匪立委，違反黨紀情節重大，考紀會無異議開除其黨籍。海洋主廚愛爾文（曾璽文）具有國民黨籍身分，在去年大罷免期間力挺罷免藍委傅崐萁，更擔任罷免團隊「微光花蓮．拔傅行動」志工。國民黨文傳會主委尹乃菁今在中常會後轉述，花蓮黨部上報曾璽文同志違反黨紀予以開除黨籍，常會通過，開除黨籍。尹乃菁說，去年3月2日發生退休教師葉春蓮（葉霸）怒嗆傅崐萁通匪風波後，曾璽文就在臉書發文稱，這次罷免就是在台灣剿匪滅共，二階段一定要站出來罷免通匪立委。這樣的從政同志，違反黨紀情節重大，考紀會無異議通過開除黨籍。曾璽文則回應《NOWNEWS今日新聞》，他無所謂，他就人頭黨員，傅崐萁跟中共政治局常委王滬寧握手，不管放在哪個時代都是通匪，如果國民黨認為他把事實點出來，反對共產主義叫做違反黨紀，那國民黨自己違反自己的黨章第二條，本黨結合全國及海外信仰三民主義之同胞為黨員，恪遵總理 總裁與蔣故主席 經國先生之遺教，融合族群，團結全民，復興中華文化，實行民主憲政，反對共產主義，反對分裂國土，並堅定「以台灣為主，對人民有利」的信念，共同為中華民族之整體利益而奮鬥。曾璽文說，現在的國民黨已經不反共，舔共了；對於這樣子的國民黨他非常失望，被開除黨籍就開除吧。