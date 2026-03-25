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前總統馬英九日前在專訪中指控，基金會前執行長蕭旭岑、前幕僚王光慈「碰到財政紀律問題，我是六親不認」；蕭旭岑今（25）日二度發聲表示「他很多事情都忘記了」、「長輩忘記、懷疑你做什麼，我能怎麼辦」，引發外界揣測馬英九失智。對此，資深媒體人周玉蔻指出，金溥聰今番大動作，相信幕後幕前（馬英九前）必有周美青力挺！馬英九辦公室「家變」風波引發政壇高度關注，根據《鏡週刊》報導，起因於一名長期隨侍馬英九的隨扈，日前因捲入職場不當管理爭議後請辭，並將基金會財務報告等內部資料，交給金溥聰接手掌管；而金在瞭解相關內容後，便向基金會董事高華柱告知，隨後再藉高報告給馬英九知道，最終引發馬英九不滿，才會授權金溥聰與高華柱處理此事。而蕭旭岑今日哽咽地說：「從事發到現在，馬英九不願意聽我解釋，我試圖聯繫見他，想說這16、17年的互動應該會聽我解釋，結果他完全不見我，我也很遺憾。」蕭旭岑感嘆，馬英九很多事情都忘了，而且會沒有理由地懷疑；他更進一步透露，有老長官稱「馬總統早上還問我，為何旭岑跟光慈離開了？下午又說這2個人很可惡要法辦」，這讓蕭旭岑直呼非常心酸、無奈。周玉蔻指出，蕭旭岑落落長為自己辯解的最新聲明，不再自許兩岸和平、兩岸交流的「天使」角色，開始觸及細節了，可見他已認知到被司法調查一事的嚴重性了。蕭旭岑的聲明中，提了許多次「他忘記了」，很多人暗示，這是暗指馬英九失智？周玉蔻坦言，不清楚馬的身體狀況，但周美青明明白白、事理分明，金溥聰今番大動作，她相信幕後幕前（馬英九前）必有周美青力挺！