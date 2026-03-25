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2026縣市長選戰，綠營在台北、桃園人選難產。傳出綠營持續勸進行政院副院長鄭麗君，也提出將民進黨立委沈伯洋列入第二順位。由於鄭麗君參選意願低，針對沈伯洋可能代表綠營選新北，國民黨立委徐巧芯今（25）日酸沈伯洋是天才型選手，蔣萬安會瑟瑟發抖。台北市長蔣萬安今日出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕活動，媒體聯訪時被問及民進黨是否可能由沈伯洋出戰台北市長，並透過打「兩岸牌」進行選戰操作，以牽制其可能產生的外溢效應。對此，蔣萬安表示，市府團隊始終專注於為市民服務，持續推動各項政策，即使面對困難，仍會勇於提出新的施政方向。市府在乎如何為市民創造更大的福祉，以及為台北市的發展克服各項的困難，不要被困住，市府也在乎台灣社會，不要被每天只想著選舉而自縛手腳。徐巧芯今日受訪表示，沈伯洋跟她在同一個委員會，他是把軍購比喻成肚子餓吃麵的「天才型的選手」，蔣萬安如果遇到這樣的選手肯定瑟瑟發抖，呼籲民進黨不要提名這麼強的對手，還是希望蔣萬安能連任。