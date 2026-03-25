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孩子在台中設籍納稅，為什麼領不到牛奶？台中市議員施志昌今(25)日針對市府上路的「台中有鈣讚」提出質詢，痛批該政策存在嚴重的「地理死角」與「身分歧視」。施志昌指出，計畫排除跨縣市就讀及居家照顧的幼兒，形同變相懲罰特定家庭，要求市府應善用數位卡證系統打破校址限制，讓福利跟著孩子走，而非跟著機構走。施志昌表示，其選區大甲、外埔與苗栗接壤，許多家長因生活圈重疊將孩子送往苗栗就讀，這些家長身分證是「B」開頭、在台中納稅，卻僅因幼兒園校址在外縣市而被排除在福利之外。他對比前市長林佳龍推動「托育一條龍」時曾納入鄰近縣市 10 公里內的機構，質疑盧市府「福利退步」，不應讓 10 公里成為關懷市民的終點。此外，施志昌更為居家照顧家庭抱不平。他指出，目前計畫僅限在校生，排除未入園或由保母照顧的幼兒。在物價飛漲下，居家照顧者的負擔更重，此規定形同「身分歧視」，讓家長感嘆「鈣心酸」。針對技術面，施志昌強調，既然市府已採用「數位卡證」結合「七大通路」兌換，領取資格就應與校籍脫鉤。他建議教育局應主動透過公所核發卡證，讓福利「跟著孩子走，而非跟著機構走」。對此，市長盧秀燕回應，中央推動「班班有鮮乳」時也是以學校為單位，質疑議員為何不向中央反映。施志昌則強硬回擊，既然台中決定自辦，就應補齊漏洞，而非將行政僵化推諉給中央，這才是理性討論政策的態度。