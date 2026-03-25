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公益彩券去（114）年銷售業績創下歷史新高，今年首季表現持續亮眼。台灣彩券公司董事長黃志宜今（25）日表示，今年至3月22日止，公益彩券銷售金額累積新台幣898.9億元，年成長4.24%，立即型彩券銷售更達637億元，年增9.34%，其中「2000萬超級紅包」剩1個頭獎2000萬元未被刮出，大家可把握機會。同時，今年威力彩、大樂透開出頭獎數也創下12年來同期新高，已誕生19位頭獎得主。台彩今日舉辦媒體春酒，董事長黃志宜、總經理謝志宏共同出席，並公布今年至3月22日止，立即型彩券銷售達637億元，年增9.34%，顯示買彩券已成為民眾春節期間必備年節儀式感，而電腦型彩券累計銷售261.9億元，年減6.37%，主要受威力彩頭獎累積金額差異與BINGO BINGO賓果賓果加碼方式影響，買氣稍降，整體彩券市場熱度依舊不減。黃志宜指出，農曆春節是彩券傳統銷售旺季，買張彩券試試新春好手氣，儼然已成過年期間親朋好友聚會及闔家團圓不可或缺的儀式感，彩券同時還能作為公司行號或親朋好友的饋贈禮物，也讓近幾年農曆春節期間公益彩券業績突飛猛進。不僅如此，台灣彩券推廣「每張彩券都能為台灣這片土地帶來更多好事」的公益理念，讓一些原本不買彩券的民眾也漸漸開始接受買彩券就是做公益，不僅讓彩券業績成長，靈活的廣宣策略與公益活動，也讓彩券公益的形象日漸提升。以刮刮樂立即型彩券來說，今年在農曆春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金，均刷新歷年紀錄，而且過年後市場買氣仍持續暢旺。今年春節後已有3波刮刮樂產品上市，截至3月22日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬還剩下1個，民眾想要成為千萬富翁，仍有機會。至於電腦型彩券方面，一開年也是頻傳開獎消息，至今為止，今年已經誕生19位頭獎得主，包括16位大樂透頭獎及3位威力彩頭獎得主，比起往年的開獎次數，今年初截至3月22日，共開出13次大樂透、2次威力彩頭獎，也是自103年以來，同期間開出頭獎次數與頭獎得主最多的一年。展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台灣彩券持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為1700億元。他也強調，穩健的業績將轉化為更豐沛的公益彩券盈餘，持續挹注地方社會福利、老人、兒童照護以及弱勢就業等領域，確保每一張公益彩券背後的善意可以發揮實質效益，讓社會的正向力量持續擴散，提供民眾一個真正充滿希望、樂趣與關懷的公益彩券。