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國民黨北市中正萬華議員參選人李孝亮爆出雙重國籍爭議，稍早正式宣布，不參與今年市議員選舉，將釐清身分和兵役問題，「這不是離開，而是為了以更負責任的態度，面對自己、也面對支持我的每一位朋友。」李孝亮說，近期因相關身分與兵役議題，引發社會關注與討論。面對外界各種聲音，他深知此刻最重要的，是讓相關事務回歸制度與程序，妥善釐清與處理。李孝亮表示，這段時間以來，謝謝許多中正、萬華鄉親的鼓勵與期待，也感謝一路相挺的夥伴與支持者。你們的信任，他始終放在心上。也始終相信，政治的價值在於長久的投入與陪伴。未來，只要中正萬華需要他都會在，持續關心地方、服務鄉里，以不同方式為這片土地努力。李孝亮也說，呼籲所有國民黨支持者，持續團結，支持國民黨提名的優秀人選，共同守護這座城市的未來。階段或許會有調整，但初衷不變。他們會再見，在更好的時候。