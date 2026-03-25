美國佛羅里達州第87州議會選區進行州議員改選，結果由民主黨候選人格雷戈里（Emily Gregory）獲勝，這場地方選舉受到高度關注，因為這是美國總統川普（Donald Trump）海湖莊園（Mar-a-Lago）所在地的選區，原本被視為共和黨票倉，且川普在選前大力支持共和黨候選人梅普爾斯（Jon Maples），但最終該選區仍被民主黨成功翻轉，外界認為這有可能是昭示期中選舉走向的一大關鍵信號。
根據《Newsweek》報導，格雷戈里以約2個百分點的些微差距擊敗梅普爾斯，為民主黨打下一劑強心針。佛羅里達州第87州議會選區原本由共和黨掌握，川普在2024年美國總統大選中，於該選區斬獲了超過兩位數的領先優勢。前任州議員卡魯索（Mike Caruso）前去州政府任職，因此空出席次必須進行州議員改選，而卡魯索是共和黨籍，他在前次的州議員選舉中以19個百分點的優勢勝選。
這場選舉引起了高度關注，民主黨立法競選委員會（Democratic Legislative Campaign Committee）主席威廉斯（Heather Williams）表示，「海湖莊園由紅轉藍，這應該會讓共和黨人為期中選舉捏一把冷汗」。威廉斯說這已是川普開始第二任總統任期以來，民主黨從共和黨手中奪取的第29個選區，川普自家後院本不應是民主黨的囊中物，但最終結果證明，共和黨的支持度如今在任何地區都很脆弱。
威廉斯強調，「如果海湖莊園都岌岌可危，想想今年11月期中選舉會發生什麼」，透露民主黨已準備好採取攻勢，發動有史以來規模最大的期中選舉選戰。
格雷戈里在選戰中把主軸放在不斷上漲的生活成本上，包括住房、保險和日常開支，而避免過度攻擊川普。格雷戈里說，川普並不是這次選舉的焦點人物，自己關心的是所有選民。
川普在投票前一天還在個人社群網路平台Truth Social發文，替梅普爾斯背書催票，大讚梅普爾斯是成功的商人和社區領袖，當選後將能大力發展經濟、推動美國製造、打擊非法移民犯罪等等。不過，最終川普的支持並未能替梅普爾斯帶來勝利。
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這場選舉引起了高度關注，民主黨立法競選委員會（Democratic Legislative Campaign Committee）主席威廉斯（Heather Williams）表示，「海湖莊園由紅轉藍，這應該會讓共和黨人為期中選舉捏一把冷汗」。威廉斯說這已是川普開始第二任總統任期以來，民主黨從共和黨手中奪取的第29個選區，川普自家後院本不應是民主黨的囊中物，但最終結果證明，共和黨的支持度如今在任何地區都很脆弱。
威廉斯強調，「如果海湖莊園都岌岌可危，想想今年11月期中選舉會發生什麼」，透露民主黨已準備好採取攻勢，發動有史以來規模最大的期中選舉選戰。
格雷戈里在選戰中把主軸放在不斷上漲的生活成本上，包括住房、保險和日常開支，而避免過度攻擊川普。格雷戈里說，川普並不是這次選舉的焦點人物，自己關心的是所有選民。
川普在投票前一天還在個人社群網路平台Truth Social發文，替梅普爾斯背書催票，大讚梅普爾斯是成功的商人和社區領袖，當選後將能大力發展經濟、推動美國製造、打擊非法移民犯罪等等。不過，最終川普的支持並未能替梅普爾斯帶來勝利。