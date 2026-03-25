我是廣告 請繼續往下閱讀

民間單位納入白名單 NCC：若有需求可同意設置

詐騙事件層出不窮，對於整體社會衝擊、危害相當大，國人也深惡痛絕。對於「行動電話語音警示系統」是今年3月開始試辦。通傳會代理主委陳崇樹今（25）日提到，預計6月後就會導入「市話」的警示。民進黨立委李昆澤今日在立法院交通委員會提到，過去一再督促NCC針對電信詐騙，提出具體防範措施，控管電話號碼來源或行為模式，要有相關監測機制及模型。他說，今年3月中中華電信開始試辦「行動電話語音警示」，也詢問另外2家的進度。對此，陳崇樹說，預計5月3家都會全面導入。李昆澤表示，其中又有白名單問題，以政府機關而言，包括國安局、家暴防治單位等，都有白名單豁免；至於民間單位的申請途徑，包括民間的家暴防治單位等，是否也有相關申請途徑。陳崇樹回應，有些確實有需求，且已和電信業者討論，若確實有需求就會同意設為白名單。不過，行動電話隱藏號碼的來電顯示剛試辦，李昆澤指出，更嚴重的是市話來電隱藏號碼的問題，目前防詐機制是聚焦於行動電話，忽略了市話系統，尤其是長輩更是高風險族群，受害者有許多都是長輩，且一旦受騙，損失金額也非常大。陳崇樹表示，剛開始與業者討論時，就已提及市話、行動要一起進行，但根據警政署說明，行動部分涉詐比例相當高，也會持續督導，因為目前市話市占率最高的業者近期有表達可開始進行，預計6月後就可開始導入。