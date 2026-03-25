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▲Sana。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲Jennie日前在機場被捕捉，意外引發對地勤人員的態度爭議，被說耍大牌。（圖／IG@jenrubyjanedeukie）

TWICE上週在台北大巨蛋一連舉辦三場演唱會，結束後成員SANA隔天又獨自出席了品牌站台活動，即便在高強度的行程安排下，SANA在從桃園機場要返回韓國時，不僅全程笑容滿面，還親切收下粉絲禮物。畫面曝光後，被拿來對比BLACKPINK成員JENNIE日前在香港機場被指態度冷淡的爭議，截然不同的反應，也讓網友直呼「真的差很多、高下立判！」SANA不僅連續完成三場演唱會，隔（23）日還緊接著出席品牌活動，行程相當緊湊，但她在機場依舊維持最佳狀態。不只主動與粉絲互動，還收下粉絲為她準備的禮物，甜甜地向粉絲道謝，全程臉上始終掛著笑容，甚至做出各種可愛表情回應鏡頭，讓粉絲大喊：「太寵粉了」、「根本天使」。SANA的影片曝光後，不少網友稱讚她的敬業態度，並拿來和最近剛被罵的JENNIE比較，直言：「SANA開三場演唱會隔天還有活動，不覺得她有比JENNIE閒」，認為兩人氣度真的差太多。JENNIE日前受邀出席香港ComplexCon並壓軸演出，回國登機前地勤為了核對旅客身分，要求她暫時摘下墨鏡與口罩，JENNIE卻露出相當不情願的表情，原地停頓了一下後才勉強配合，且全程低頭、互動相當冷淡。甚至在接過護照後，完全沒有向對方點頭或致意，面對熱情呼喊、想和她道別的粉絲，她也完全沒有回應，畫面曝光後引發部分網友不滿，質疑態度不佳。不過也有粉絲替JENNIE緩頰，認為她剛結束演出，可能只是疲憊所致，不應以片段畫面過度解讀。事實上，JENNIE耍大牌、態度差的新聞也已經不是第一次，只不過粉絲都會用她生病、人群恐懼、太累來幫她解釋，然而在SANA和粉絲的暖心互動對照下，難免被拿出來作比較。