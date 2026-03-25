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▲桃園市現任議員：近三個月 各選區網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

▲桃園市現任議員：近三個月 各選區網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲桃園市現任議員：近三個月 各選區網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲桃園市藍綠現任議員：近三個月 網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

桃園市作為全台人口成長最快的都會區，其政治版圖正經歷著「從傳統組織向數位社群」的轉型關鍵期，民進黨3月16到20日進行桃園市議員初選，國民黨則規劃3月25至27日辦理議員初選登記，民眾黨也在3月底4月進行理桃園議員初選民調。各黨各區的老將新人，在網路空戰的表現如何？透過QuickseeK快析輿情資料庫分析桃園市各區現任議員的聲量中位數，第1選區（桃園區2149）2449、第2選區（龜山1836）、第3選區（八德1995）、第4選區（蘆竹1943）、第5選區（大園1094）、第6選區（大溪復興1619）、第7選區（中壢1940）、第8選區（平鎮3216）、第9選區（楊梅1327）、第10選區（龍潭2945）、第11選區（新屋3162）、第12選區（觀音2942）。數據顯示，桃園議員的聲量高度集中在桃園、中壢等都會區，沿海地區跟山區則幾乎與網路熱度絕緣。中壢與平鎮雖然生活圈相近，但議員間的聲量差距大，高聲量領頭羊正展現出較大的空戰潛能。而新屋、觀音等南桃園的非都會選區聲量極低，反映其選票結構仍深植於在地的客家宗親與地方組織。進一步分析桃園聲量的領頭羊議員，前四名都由桃園區議員包辦，包括詹江村、于北辰、凌濤、黃瓊慧，第五名是議長、選區在中壢的邱奕勝，其後是平鎮的黃敬平、中壢的彭俊豪。這些高聲量議員關切的議題很廣泛，包括詹江村就中央政府編列國防特別預算議題，在臉書發文嗆美國；于北辰的高聲量也來自國防預算議題，具有名嘴身分的他在政論節目痛批國民黨，創下優異聲量表現。凌濤、黃敬平也是走名嘴路線，同樣靠國防預算、軍購話題帶來高聲量，顯示桃園核心選區的政治影響力極度依賴「電視曝光帶動網路擴散」的流量循環。此外，也有部分高聲量議員是靠地方議題、個人社群經營獲得聲量，包括基層實力強的邱奕勝、彭俊豪用年節問好貼文，就創下流量佳績，而有網紅背景的黃瓊慧熱門話題則是批桃市府，她強調為市區帶來人潮的日本阿波舞團，是桃園大廟景福宮請來。由網路數據看來，目前桃園空戰仍是藍海，高達8成以上的現任議員聲量低於5000，甚至許多人不到1000。這顯示，桃園多數行政區根本沒有人在經營數位戰場，競爭強度極低，後進者只要能有優異的空戰操作，極有機會突圍。桃園市議會目前只有國民黨、民進黨及無黨籍議員，民眾黨尚未成功在桃園市議會插旗，觀察藍、綠兩黨的現任議員聲量表現，可發現兩黨議員的中位數差距不遠，國民黨2341、民進黨1888，兩黨多數議員聲量落在1000至4000之間，實力在伯仲之間。藍營有4名聲量破萬的明星級議員，綠營僅一人聲量破萬，其他藍綠議員則幾乎「集體失聲」，這是兩黨共同困境。民眾黨目前尚未在桃園有席次，今年希望能有所突破，鑒於桃園現任議員們在數位經營上的貧乏，這讓擅長空戰的民眾黨獲得極大的議題超車與切入空間。尤其在青埔、林口A7等五大重劃區移入大量人口，這些人多是與在地連結尚不深、傳統組織難接觸到的對象，這片藍海正是今年的議員選舉中，最具空戰戰略價值的進攻板塊。綜觀網路數據，可以發現桃園政壇正處於「明星領跑」與「基層沉寂」的二元對立格局，藍綠兩黨雖有組織優勢，卻在數位中堅層出現明顯的戰力真空，無疑給予了想進入戰場的新人有更多發揮空間。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com