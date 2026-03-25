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今（2026）年2月3日開在台中西屯的1.39億元大樂透頭獎，中獎人已現身領獎。台灣彩券公司總經理謝志宏今（25）日透露，中獎人是名年約50多歲的藍領工人，參加廠商尾牙覺得現場很吵，跟老闆出去聊天，剛好看到彩券行，將身上僅有1000元現金都拿去買大樂透，老闆也跟進拿1000元投注，結果老闆沒中獎，倒是自己中了1.39億元頭獎，讓他不可置信，至今都覺得很不真實。謝志宏表示，由於中獎人花了1000元買了20注大樂透，全部都是電腦選號，因數字很多，一開始對獎，以為自己只中了400元，還打電話問老闆有沒有中，結果老闆說都沒中。後來中獎人決定再對獎看看，經過多次對獎，發現自己中了頭獎1.39億元，本來還不相信又對獎一次，前後對獎了20多次。在確定中獎之後，中獎人興奮到睡不著，白天上班一直晃神，還一直問自己：「我真的中了1億多嗎？」而且覺得太不真實，花了好幾天才慢慢接受這個突來的幸運，但他沒有告訴任何人這件事，不僅沒有讓老闆知道自己中頭獎，老婆及小孩等家人也都不知情，也還繼續工作，並沒有辭職，並包了20萬紅包給彩券行，同時捐出300萬元做公益。