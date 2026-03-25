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馬英九基金會人事風波持續擴大，前總統馬英九接受媒體專訪時證實，前執行長蕭旭岑與前幕僚王光慈離職，與「財政紀律」問題有關；面對相關指控，蕭旭岑則出面喊冤，稱「他很多事情都忘記了」、「長輩忘記、懷疑你做什麼，能怎麼辦」，引發外界揣測馬英九失智。對此，前大使介文汲直言，財政紀律正是其死穴，如此自清的動作「很馬英九」，但卻恐重傷國民黨。介文汲今（25）日在廣播節目《千秋萬事》中分析，馬英九的個性外界也十分清楚，此舉本質上是一種「自清動作」，處理方式也符合其一貫風格。他強調，馬英九對「財政紀律」極為重視，甚至可說是他政治上的「死穴」，一旦踩到這條紅線，處理手段必然強硬。不過，介文汲也指出，這起事件對藍營自身造成的衝擊不容小覷，畢竟蕭旭岑身兼國民黨副主席，如今捲入風波，等同讓整個政黨受到波及，反而讓對手民進黨有機會從中獲取很大的政治紅利。對於該案將送交司法調查的局面，介文汲認為「這很馬英九」，外界其實並不意外，但他也提醒，政治人物在做出決策時，應同時考量政黨整體利益，「不要讓你的對手撿到槍」，特別是身處高位者，更應顧全大局。最後，介文汲也強調，在尚未經過完整調查與司法審理前，應該維持無罪推定原則，每個人都是清白的。