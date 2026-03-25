寵物不是能隨意拋棄的物品！嘉義縣日前發生一起駭人的租客棄養案件，有房東因為一名李姓租客因欠租失聯，於是入屋查看，卻發現屋內留下了一隻骨瘦如柴的美國短毛貓，隨即通報家畜疾病防治所，最終認定李姓飼主棄養行為屬實，加上未替貓隻絕育及施打狂犬病疫苗，依法重罰新台幣 11 萬元，而可愛貓咪也找到了善心的新主人。
垃圾屋內掙扎的小生命！飢餓美短貓咬破包裝求生
據家畜所表示，動保稽查員隨同房東進入該出租套房時，迎面而來的是令人窒息的惡臭。屋內環境極度惡劣，不僅滿地垃圾，還遍布著貓咪的糞便。
令人鼻酸的是，被遺棄的美國短毛貓因長期缺乏食物與飲水，已餓得瘦骨嶙峋。現場更發現貓咪為了求生，疑似因極度飢餓而抓破了殘留的飼料袋。稽查員直言，若非房東及時入內察看並通報，這隻無辜的小生命後果將不堪設想。經家畜所獸醫師詳細檢查，貓咪雖然過度消瘦，但萬幸整體健康狀況並無大礙。後續也被好心的新任飼主認養，過上嶄新的貓生。
惡劣飼主棄養又違法！慘吞 11 萬高額罰單
事發後，家畜所依法函請李姓前飼主出面說明，經查其已從原任職單位離職且全面失聯，對官方通知始終置之不理。
經進一步調查，家畜所針對李姓飼主的違法行徑祭出重罰，合計裁處新台幣 11 萬元罰鍰，開罰事由包含：
惡意棄養寵物：違反《動物保護法》。
未依法絕育：未替貓隻進行結紮手術，違反《動物保護法》。
未施打疫苗：未定期施打狂犬病疫苗，違反《動物傳染病防治條例》。
除了高額罰款，李姓飼主的相關資訊也已被註記，未來將永久列入公立收容所的認養黑名單。
家畜所沉痛呼籲！「有主犬貓」疏忽管理已惹民怨
針對此案，家畜所長林珮如指出，根據統計，高達七成引發地方民怨的犬貓問題，其實都屬於「有主犬貓」，多半是因為飼主疏於管理、任意放養甚至惡意棄養所導致。林珮如強調，飼主必須負起「終身照顧」的法律與道德責任，無論面臨經濟困境或搬遷，都不應將寵物丟在原地任其自生自滅。
嘉義縣農業處長許彰敏也呼籲大眾，飼養寵物是一輩子的承諾，民眾在決定飼養前，務必審慎評估自身的經濟能力、居住環境與時間，切勿因一時衝動飼養後又任意棄養，以免殘害生命又面臨嚴峻的法律制裁。
資料來源：嘉義縣政府
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據家畜所表示，動保稽查員隨同房東進入該出租套房時，迎面而來的是令人窒息的惡臭。屋內環境極度惡劣，不僅滿地垃圾，還遍布著貓咪的糞便。
惡劣飼主棄養又違法！慘吞 11 萬高額罰單
事發後，家畜所依法函請李姓前飼主出面說明，經查其已從原任職單位離職且全面失聯，對官方通知始終置之不理。
惡意棄養寵物：違反《動物保護法》。
未依法絕育：未替貓隻進行結紮手術，違反《動物保護法》。
未施打疫苗：未定期施打狂犬病疫苗，違反《動物傳染病防治條例》。
除了高額罰款，李姓飼主的相關資訊也已被註記，未來將永久列入公立收容所的認養黑名單。
針對此案，家畜所長林珮如指出，根據統計，高達七成引發地方民怨的犬貓問題，其實都屬於「有主犬貓」，多半是因為飼主疏於管理、任意放養甚至惡意棄養所導致。林珮如強調，飼主必須負起「終身照顧」的法律與道德責任，無論面臨經濟困境或搬遷，都不應將寵物丟在原地任其自生自滅。
嘉義縣農業處長許彰敏也呼籲大眾，飼養寵物是一輩子的承諾，民眾在決定飼養前，務必審慎評估自身的經濟能力、居住環境與時間，切勿因一時衝動飼養後又任意棄養，以免殘害生命又面臨嚴峻的法律制裁。
資料來源：嘉義縣政府