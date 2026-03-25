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藍營人士：吳敦義被太太照顧得很好

馬英九基金會近期掀起一場「家變」風波，前總統馬英九在專訪中表明，前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈「碰到財政紀律問題，我是六親不認」；這讓蕭旭岑難以嚥下這口氣，發出千字長文感嘆「他很多事情都忘記了」，也引發外界揣測馬英九失智。然而不只馬英九，前副總統吳敦義2019年輔選時，也被拍到疑似失智的情況，當時「定格」畫面一度引發熱議。前總統馬英九近日接受專訪談及將親信、前基金會執行長蕭旭岑解職，質疑他「財政紀律有問題」，並稱已備齊證據，之後會送交司法調查，引起社會高度關注。不過，現國民黨副主席蕭旭岑今（25）早也隨即開記者會哽咽，並稱「馬前總統全然知情，但是長輩忘記了，讓人很心酸、很無奈」，話中疑似暗示馬英九有失智症狀，引發外界揣測。馬英九疑失智引發高度討論，而曾任國民黨主席的吳敦義，在2019年替立委洪孟楷輔選時，也被拍到身體搖晃、站不穩的情況，眼神呆滯、說不出話，面對問題更是放空數秒的畫面，最後在攙扶下一語不發離開。後續雖然吳敦義強調，自己當天是在餐會喝多了，但財信傳媒董事長謝金河過去曾公開爆料：「我聽吳敦義最要好的朋友說，他最近身體急速轉壞，而且老人痴呆症慢慢嚴重了，現在看到人有時會叫不出名字。」與馬英九、吳敦義熟識的藍營人士表示，馬英九太太周美青對於馬前總統的健康有沒有特別關心？從旁人的角度來看，比較難了解，大家確實比較少與她接觸，「但吳敦義雖然也生病，現在只能認得太太、兒女以及秘書，但身體健康狀況是OK的，我想這跟太太蔡令怡一直盡心盡力的從旁照顧，有很大的幫助。」