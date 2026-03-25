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宏碁遊戲-創（6908）今（25）日以每股承銷價38.66元在創新板掛牌交易，早盤以50元開出，盤中最高一度來到54元，上漲逾39.67%，如果中籤的投資人若賣在高點可獲利15,340元。宏碁遊戲-創本次競價拍賣股數為1,488千股，最低得標價格為每股新台幣46.00元，最高得標價格為每股56.00元，得標加權平均價格為每股49.62元，承銷價訂為38.66元。宏碁遊戲為台灣遊戲產業具代表性的領導者，近年積極延伸觸角，從遊戲主機代理商躍升為整合上下游產業鏈的關鍵角色。隨著全球遊戲市場規模持續擴大，宏碁遊戲透過代理與代工雙引擎策略，在激烈市場競爭中鞏固領先地位。公司更透過集團資源整合，成功打造從上游美術開發到下游通路行銷的完整生態系，實現一加一大於二的經營綜效。宏碁遊戲-創表示，受惠於遊戲產業傳統旺季效應，加上子公司唯晶科技在美術代工領域的強勁表現，展現出上下游垂直整合的具體成果；隨著核心代理業務布局持續擴大，在市場拓展、產品結構優化及整合效益提升下，可挹注未來成長動能。宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，「在市場布局方面，公司將台灣成功的代理模式，複製至多個東南亞市場，深化區域影響力，目標成為國際遊戲軟硬體品牌的區域級策略合作夥伴。公司不僅取得多項國際知名遊戲平台於特定市場之代理權，亦持續擴大產品線與銷售規模，同時強化遊戲內容整合與使用者體驗。」宏碁遊戲自2022年至2025年，營收由22.63億元提升至55.23億元，年複合成長率達34.64%，稅後淨利自0.40億元提升至0.47億元。2025年獲利能力持續亮眼，全年營收較2024年顯著成長28.36%，展現公司在遊戲市場的領導地位與穩健獲利能力。