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▲《Pokémon Champions》主打寶可夢對戰，保留系列經典的戰鬥樂趣，且基本免費遊玩。（圖／Nintendo提供）

寶可夢對戰新作《Pokémon Champions》確定將於2026年4月8日在Nintendo Switch平台正式發布，主打寶可夢對戰，保留系列經典的戰鬥樂趣，且免費遊玩的模式，能輕鬆跨平台享受對戰的快感，而智慧型手機的iOS與Android版本也預計於夏季推出。《Pokémon Champions》包含單打與雙打，玩家可以自由選擇參與排名對戰、休閒對戰，或是與好友進行自訂規則的私人對戰，未來預計提供對應Nintendo Switch 2的免費更新，玩家只要透過網路下載更新資料，就能在次世代主機遊玩。為了讓玩家更靈活組建對戰隊伍，《Pokémon Champions》支援與《Pokémon HOME》連結，允許玩家將過去在系列作或《Pokémon GO》中培育的部分寶可夢帶入遊戲參戰。此外，遊戲創新引入了試用招募與正式招募機制，玩家每日享有一次免費招募機會，也能消耗VP點數進行正式招募。此外，超級進化系統將在《Pokémon Champions》中強勢回歸，並帶來全新的特性變化，例如在本作登場的「超級大竺葵」擁有全新特性超級日光，使其在使用招式時能自動獲得等同於大晴天天氣的加成效果。超級大力鱷則具備全新特性龍皮膚，能將一般屬性招式轉化為龍屬性並提升1.2倍威力，而超級炎武王則帶著破格特性登場，不受對手特性影響，讓戰術運用變得更加多變且充滿不可預測性。雖然《Pokémon Champions》採基本免費遊玩，但官方也提供多種付費選項，同步於4月8日發售的起始包定價為200元新台幣，內含遊戲本體與多項特典，包含增加50隻寶可夢盒子容量、專屬戰鬥音樂以及多張正式錄用券與訓練券。遊戲還設有每賽季320元的特級對戰證，可解鎖專屬服裝與超級石。