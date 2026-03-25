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▲美國馬里蘭州一名四肢截肢的男子韋伯（Dayton Webber），涉嫌開車時開槍射殺友人，並把遺體棄置在民宅院子。（圖／翻攝自Youtube／Dayton Webber）

美國一名「四肢截肢」的男子，涉嫌在開車時開槍殺死坐在副駕駛座的乘客，並把屍體棄屍在民宅院子，目前凶嫌已遭逮捕，警方正在調查行凶過程。據USA Today等外媒報導，查爾斯縣警長辦公室表示，27歲四肢截肢的男子韋伯（Dayton Webber），涉嫌在22日晚間開車時，在與坐在副駕駛座的乘客發生爭執，並開槍將其射殺。當晚10時25分左右，有兩名後座乘客目擊槍殺現場後，向警員報案，稱韋伯在槍擊事件後，將車輛停在路邊，請他們幫忙把車上拉出來，但2名目擊者拒絕，並下車離開，韋伯隨後就開車載著受害者離開。車上4人都互相認識。警方搜尋約兩小時後接獲報案，在馬里蘭州夏洛特霍爾一處民宅尋獲受害者遺體，並在兩個小時車程外的弗吉尼亞州夏洛茨維爾市找到了韋伯的汽車，他本人正在醫院接受治療。警方在韋伯出院後將其逮捕，並以逃犯身份對其提起訴訟，計劃以一級謀殺罪及其他相關罪名對其提起訴訟。目前警方也正在調查行凶過程，了解四肢截肢的韋伯是如何在開車時開槍。在韋伯的社群媒體上，有他開槍射擊的影片，影片標題就寫著「不用手不用腳射擊」，還自稱是勵志演說家。而在韋伯的社群平台上，也有大批網友留言發文，「沒有手是怎麼開槍」、「還沒看到他是怎麼開槍的」，也有網友嘆説，勵志故事竟然會變成這種結局。ESPN介紹，韋伯曾是一名布袋球（Cornhole）職業選手，在10個月大時因細菌感染四肢截肢，當時被醫生認為只有3%生存機率。美國布袋球聯盟2023年曾稱他是「勢不可擋的布袋球選手」，也是美國布袋球聯賽史上首位四肢截肢的參賽者。布袋球是一種將布袋丟向傾斜木板洞口的草地遊戲，韋伯在比賽時不穿義肢，改用抓住布袋邊角的方式發力。