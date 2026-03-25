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朴星垠首加入Fubon Angels 戴眼罩現身記者會

▲朴星垠（左4）首度加入Fubon Angels，今在媒體發佈會上正式亮相，背號「8」號的她頂著一頭金色短髮。（圖／記者林柏年攝影）

朴星垠長針眼仍現身超敬業 喊話：一起拿冠軍

▲除了公布新成員，記者會上還宣布李雅英（右1）將擔任「國際組組長」。（圖／記者林柏年攝影）

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels升級「韓媛五本柱」，今（25）日舉辦記者會，李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎以及朴星垠全員現身，新加入的韓籍女神朴星垠，似乎眼睛不適，右眼戴著眼罩，但仍敬業出席。事後，朴星垠表示自己長了針眼，目前正在恢復中，而她除了向大家自我介紹，還喊話：「今年一起拿冠軍！謝謝大家加油。」朴星垠首度加入Fubon Angels，今在媒體發佈會上正式亮相，背號「8」號的她頂著一頭金色短髮，表情略顯緊張，但仍敬業展現笑容，向大家揮手打招呼，一現身就成為全場焦點。然而，朴星垠眼睛似乎有些不適，右眼戴著眼罩，引來眾人關心。對此她透露自己長了針眼，目前已在恢復中。提及加入Fubon Angels的心情，她說：「很謝謝球團給我這機會，我會好好努力，呈現最好一面。」而台上她除了介紹自己，還喊話：「今年一起拿冠軍！謝謝大家加油。」除了公布新成員，記者會上還宣布李雅英將擔任「國際組組長」，帶領其他韓籍成員，她笑說：「國際組長是今年新的職位，所以我要找一下要做什麼事，現在有5個韓國人，我也要當個有趣的姐姐，帶領大家趕快適應這個環境。」2026 Fubon Angels陣容已全數到位，包含李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎及朴星垠在內，共計5名韓籍成員，本季也將以隊史最龐大的27位成員，現場也帶來年度主題曲演出，完整版MV將於明日在富邦悍將官方YT頻道播出。