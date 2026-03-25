愛奇藝出品古裝劇《逐玉》全網熱播，自上架起已在愛奇藝國際版霸榜三週，熱度亦成為站上現象級戲劇之一。全網討論量也隨著劇情進展掀起熱烈討論，更強勢登頂過去一個月中 Google Trends「竄升搜尋查詢」排行榜首位，顯示搜尋量暴增5000%以上，在短時間內成為全台最具話題性的陸劇之一，愛奇藝國際版加更禮熱烈預售中，3月26日18:00搶先全台直通大結局。

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《逐玉》浴池吻來了　張凌赫最難忘

近期最具討論度的名場面之一，莫過於第38集的「浴池吻圓房戲」，由於預告搶先釋出，高甜唯美畫面掀起熱議，張凌赫也在訪問中多次提及對於這場戲印象深刻，拍攝前原以為道具會是一個小木桶，沒想到卻是一個可容納多人的巨型浴池，張凌赫坦言：「真的很喜歡那個浴缸，作為一個南方人見到那個浴缸覺得很新奇。」因為水中阻力的關係，張凌赫也笑稱在拍攝動作時兩人宛如「打架」一般，讓不少觀眾直呼真的迫不及待想立刻看到正片。

除了《逐玉》熱播，張凌赫、徐若晗主演的都會情感劇《愛你》觀看熱度亦同步攀升，連續兩週重回愛奇藝戲劇熱播週榜，本週更從第五名躍升至第四名。與此同時，由愛奇藝出品、張凌赫與王楚然合作的待播劇《這一秒過火》關注度亦持續升溫。

▲張凌赫和王楚然的新戲《這一秒過火》未播先紅。（圖／翻攝自微博@這一秒過火官微）
▲張凌赫和王楚然的新戲《這一秒過火》未播先紅。（圖／翻攝自微博@這一秒過火官微）
《這一秒過火》以民國時期上海灘為背景，張凌赫飾演軍閥之子「慕容清嶧」，將與王楚然所飾演的雙面孤女「任素素」上演一段禁忌叔嫂戀，軍裝造型硬朗帥氣搭配命運感十足的預告，也令外界相當期待角色的精彩表現。隨著《逐玉》熱度狂燒，愛奇藝國際版加更禮熱烈預售中，3月26日18:00搶先全台直通大結局。

3/26日18點起，愛奇藝搶先全台直通大結局

📍詳細資訊

🐷 活動時間：預售已開啓！2026年3月26日 18:00上線大結局

🐷 加更禮詳情：《逐玉》37-40集+獨家專訪&花絮（僅限VIP參與）

🐷 活動形式：台灣站鑽石會員可直通免費解鎖、黃金會員付費解鎖

🎁加更禮點擊逐玉播放頁最新集數即可解鎖

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