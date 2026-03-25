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▲東方風能執行長陳柏霖（左）致贈其指標性SOV船模予金屬中心海洋專區，由金屬中心海科處處長陳維德（右）代表接受。該船模將作為提升海事操作技術訓練的重要教具，象徵雙方攜手推動台灣離岸風電人才本土化的決心。（圖／金屬中心提供）

▲ 「2026亞太國際風力發電展(WEA)」於今（25）日至3月27日於高雄展覽館登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.25）

「2026亞太國際風力發電展(WEA)」於今（25）日至3月27日於高雄展覽館登場。開幕典禮同步啟動兩項重要國際合作，包括金屬中心攜手東方風能與挪威海事工程設備龍頭SEAONICS，推動離岸風電海事模擬訓練體系；並完成台挪產業合作備忘錄（MOU）簽署，象徵台灣離岸風電正式邁向國際技術整合與產業升級的新階段，進一步鞏固其在亞太風電市場的戰略地位金屬中心於展覽首日舉行「深耕在地、乘風啟航：金屬中心X東方風能X SEAONICS」合作啟動儀式。活動由金屬中心受贈本土海事工程龍頭東方風能的指標性運維作業船（SOV）船模，並與挪威高階海事設備大廠SEAONICS 簽署合作備忘錄。此舉不僅強化了國內海事工程商、國際設備商與海洋科技訓練機構間的緊密鏈結，也為台灣離岸風電海事操作人才的本土化培訓立下重要里程碑。經濟部委託金屬中心代營運海洋專區（MTIC）作為國內離岸風電人才培育的搖籃，目前已完整具備 GWO、OPITO、NI 及 DNV 等國際四大標準培訓能量，今年第二季也即將提供全台唯一的IMCA 國際標準－水下無人載具（ROV）初級操作課程，展現從基礎安全、進階技術到原廠（OEM）設備操作與維護訓練的完整佈局。因應台灣風場開發逐漸邁向深海化與大規模運維階段，對於配置在 SOV 或 CSV 等海工船上用於人員安全移轉的動態補償舷梯（Gangway）操作需求日益增加。為此，金屬中心今年將率先與SEAONICS展開Gangway 操作培訓合作，透過引進國際頂尖訓練體系，滿足亞太市場對於高階海事操作技術的殷切需求。東方風能（DFO）在台灣離岸風電市場具備舉足輕重的地位，不僅擁有亞洲規模最大的專業海事工程船隊，更在多項重大風場建設中展現卓越的執行能力。另外SEAONICS專精於離岸工程船舶先進起重與搬運設備的科技公司，長期致力於開發應用於離岸風電與海洋工程的自動補償系統，以確保海上作業的高安全性與高效率。而且雙方已在國際海事工程實務上已有堅實的合作基礎。金屬中心董事長劉嘉茹表示，未來，海洋專區將持續發揮孕育海事科技人才的重任，並協助本土專業人員與國際技術接軌，進一步鞏固台灣作為亞洲離岸風電人才訓練中心的領先地位，積極為亞太地區蓬勃發展的離岸風電產業注入關鍵的人才競爭力。主辦單位茵康國際指出，作為台灣唯一專注於風力發電產業的 B2B 專業國際展會，「WEA2026亞太國際風力發電展」匯聚全球開發商、設備製造商、工程與服務供應商，共同探討離岸風電第三階段區塊開發下的市場機會與產業挑戰。今年論壇聚焦「政策×供應鏈×技術」三大核心面向。茵康國際總經理曾姿雯表示，為促進實質商業合作，展會於3月26日舉辦「風場運維供應鏈交流會」，邀集國際開發商與供應商進行面對面交流，精準對接運維市場需求。此外，展會也首度規劃「風電人才招募交流會」，串聯風電產業相關科系學生與求職者，與企業進行面對面交流，打造即時互動的人才媒合平台，回應產業對工程、海事與綠能專業人才的高度需求。