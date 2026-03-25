中國廣州有一棟屋齡40幾年的公寓，因為沒有電梯相當不便，於是鄰居們決定一起出資增建電梯，不過一位張姓老翁認為，興建電梯會侵害他的隱私，堅決不同意安裝，還一直阻攔施工，電梯終於建好後，張姓老翁又反悔，想要補錢使用電梯，其他住戶都反對，老翁最後竟然直接把全部住戶告上法院。
反對興建電梯不繳錢 蓋完又反悔
根據中國媒體《廣州日報》報導，2024年6月時，整棟公寓18戶住戶中，只有張姓老翁反對興建電梯，他認為電梯不僅會擋住採光，還有隱私問題，因為其他同樓層的住戶從電梯出來，要回到自己家時，會經過他家的廚房和浴室，只要經過走廊的鄰居都會把他家看得一清二楚，所以堅決反對電梯興建。不過因為其他住戶都同意興建，張姓老翁只能自費在自家窗戶增設擋板，擋住外面人的視線。
電梯在2026年2月興建完畢，張姓老翁又反悔，想要搭乘電梯，並補繳人民幣1.9萬元（約新台幣8.8萬元）的工程費，換取搭乘電梯的磁卡。但部分住戶認為，在加裝電梯時，張姓老翁始終持反對意見，還導致讓電梯施工進度被拖延了一年，有其他住戶指出，若現在同意張姓老翁使用電梯，有「坐享其成」的嫌疑。而張姓老翁沒辦法搭乘電梯，於是氣得把所有住戶告上法院。
搭不到電梯提告鄰居 住戶炸鍋
電梯籌備組的負責人李先生表示，張姓老翁不僅讓加裝電梯工程變得困難，甚至還把所有住戶告上法院，讓住戶們也很生氣。現在住戶們表示，如果張姓老翁願意撤訴，他們也願意讓張姓老翁補繳工程費，並且使用電梯。
當地相關單位人員也指出，張姓老翁先前反對興建電梯，因此引發糾紛，相關單位已經多次跟社區調解，而現在因為張姓老翁已經把其他住戶告上法院，所以有住戶不願意讓步，就算張姓老翁補交電梯費用，住戶們也不想讓張姓老翁使用電梯。不過住戶也透露，如果張姓老翁撤銷告訴，住戶會同意老翁補繳費用、使用電梯。
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根據中國媒體《廣州日報》報導，2024年6月時，整棟公寓18戶住戶中，只有張姓老翁反對興建電梯，他認為電梯不僅會擋住採光，還有隱私問題，因為其他同樓層的住戶從電梯出來，要回到自己家時，會經過他家的廚房和浴室，只要經過走廊的鄰居都會把他家看得一清二楚，所以堅決反對電梯興建。不過因為其他住戶都同意興建，張姓老翁只能自費在自家窗戶增設擋板，擋住外面人的視線。
電梯在2026年2月興建完畢，張姓老翁又反悔，想要搭乘電梯，並補繳人民幣1.9萬元（約新台幣8.8萬元）的工程費，換取搭乘電梯的磁卡。但部分住戶認為，在加裝電梯時，張姓老翁始終持反對意見，還導致讓電梯施工進度被拖延了一年，有其他住戶指出，若現在同意張姓老翁使用電梯，有「坐享其成」的嫌疑。而張姓老翁沒辦法搭乘電梯，於是氣得把所有住戶告上法院。
電梯籌備組的負責人李先生表示，張姓老翁不僅讓加裝電梯工程變得困難，甚至還把所有住戶告上法院，讓住戶們也很生氣。現在住戶們表示，如果張姓老翁願意撤訴，他們也願意讓張姓老翁補繳工程費，並且使用電梯。
當地相關單位人員也指出，張姓老翁先前反對興建電梯，因此引發糾紛，相關單位已經多次跟社區調解，而現在因為張姓老翁已經把其他住戶告上法院，所以有住戶不願意讓步，就算張姓老翁補交電梯費用，住戶們也不想讓張姓老翁使用電梯。不過住戶也透露，如果張姓老翁撤銷告訴，住戶會同意老翁補繳費用、使用電梯。