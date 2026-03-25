我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨北市議員第一波初選登記今(25)日截止，第三選區（松山信義）新人初選5搶2，前松信立委費鴻泰主任、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮壓軸登記，陪同的媒體人王淺秋說，她是代表韓家軍來力挺許原榮，今天來幫站台是韓國瑜交代的。費鴻泰、王淺秋今陪同許原榮一同到北市黨部登記參選台北市議員，他說許原榮從大學畢業就一起共事、替松山信義選民服務，爭取很多建設，點點滴滴都有他的步伐，許原榮是土生土長的在地年輕人，現在更在立法院相助韓國瑜協商跟法案，這樣的年輕人為地方付出，會給地方成就感，很多選民服務需要時間，很高興看到他願意出來服務，希望松山信義有許原榮的加入越來越好。王淺秋則說，今天她的身分不是媒體人而是許原榮好友，同時也代表韓家軍力挺，今天趕來站台是韓國瑜交代的，全力支持許原榮，物以稀為貴，對於政壇紛擾下，這樣誠懇務實、熱心服務基層的參選人反而是稀有動物，很多人搶曝光、嗆聲，但對於真正在基層努力服務的朋友，希望有機會在松山信義區出線。原先外界關注藍委徐巧芯辦公室主任陳揮投入選舉，松信區恐上演「芯費大戰2.0」，不過陳暉昨正式宣布沒有領表登記，對此許原榮說，有競爭都是好事，表示說有很多人願意投入在地方的服務，對他而言，松山信義有很特殊感情，從大學畢業，工作服務都在松信區，從來沒有離開過。他認為這是自己跟自己的競爭，努力把理念跟想法去爭取每一份選民的支持。媒體詢問未來有無機會看到韓國瑜陪同掃街拜票，許原榮也證實「會有相關的安排」。