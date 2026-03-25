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▲細看桌菜菜色，其實有油雞腿、炒肉片、鮮魚片、韓式春上雞等菜色，有魚有肉。（圖／翻攝新竹爆料公社）

畢旅吃星級飯店桌菜！菜色曝光引雙方論戰

網友建議「改自理」：讓學生自行到美食街用餐

校方回應：吃不夠都可以再拿取，學生一定吃得飽

，該文引起熱議，有人直指「進香團公路餐廳也比這桌好多了」，也有人認為應該看主辦方給飯店預算多少才能評論。對此，校方也回應，原則上一定會讓學生吃得飽，不夠的話，還能再持續領取。一名網友在「新竹爆料公社」臉書社團PO出某間高中畢旅的菜色，並直呼「大飯店的晚餐，小孩吃完，就去商城找吃的」，實際確認菜單內容，而該文章引起兩派網友論戰，不少人認為「太扯了」、「進香團公路餐廳也比這桌好多了」、「這到底有沒有心要辦畢旅？」不過，更有人認為「沒說多少錢，匿名PO這個出來要大家說啥，欠砲」、「份量夠自己不喜歡吃就去吃外食有什麼問題？」、「如果要吃好又要壓低價錢，那就取消讓父母自行帶著小孩去玩吧」、「你要檢討的是主辦單位，如果預算有限，幹嘛去大飯店這種外在成本很高的地方用餐？」、「不是吃飯店就代表有鮑魚和牛耶，怎麼不先說你們付多少錢給飯店」等，覺得本就是一分錢一分貨。更有網友持中立立場，表示學校承辦畢業旅行辛苦，建議「學校大可把這餐改成自理餐，讓學生自己去購物中心內的美食街用餐。」對此，針對畢旅菜色引發討論，校方則表示，