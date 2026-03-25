OpenAI爆紅的 AI 影片生成工具「Sora」曾被視為「AI 版 TikTok」的短影片應用，僅在市場上線約半年，就正式宣布關閉消費者App與開發者API，同時原本承諾投資10億美元、並開放數百個 IP 授權的迪士尼，也立刻撤回合作，讓一度被看好的AI 影片娛樂帝國組合胎死腹中。
Sora於2025年9月前後推出，主打用文字提示快速生成15秒左右的垂直短影片，操作介面接近類TikTok的拍攝與創意流程，加上OpenAI品牌加持，一度在 App Store衝上冠軍，下載與熱度飆高，但來得快去得也快，2025年底開始，數據顯示Sora的下載量與營收持續下滑，市場熱度迅速退燒，用戶成長幅度遠不如預期。
Sora 正式退出OpenAI
Sora的一大問題來自版權與肖像風險，為避免生成內容涉及名人、虛構角色或敏感題材，OpenAI多次收緊使用規則，將色情、暴力、政治、名人臉孔等內容列為禁用，甚至移除部分敏感類別的生成功能，導致創作者可發揮的自由度縮水。這也讓不少創作者改投其他AI影片平台，加速Sora使用者流失，同時讓OpenAI在「娛樂內容」與「合規風險」之間陷入難以平衡的困境。
面對使用者成長放緩與法規壓力，OpenAI高層決定全面砍掉Sora產品線，不僅終止 App 與 API，也明確表示「不會在ChatGPT主程式內整合影片生成功能」，象徵 Sora 正式退出OpenAI的產品陣容。有消息指出，OpenAI打算將原本投入 Sora 的算力與人力，重新導向ChatGPT、企業級工具與長期技術，如機器人、物理模擬與 AI 推理。
迪士尼10億美元大夢一場空
2025年間，迪士尼曾宣布將投資OpenAI 10億美元，並授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯與星戰等數百個IP，讓用戶可在Sora上自由生成相關角色與世界觀的影片，一度被視為「AI 影片＋娛樂版權」的黃金搭配。但隨著 Sora 服務終止，這筆合作也同步宣告破局。迪士尼已取消10億美元投資承諾，同時不再將AI生成影片技術導入Disney+等平台。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Sora 正式退出OpenAI
Sora的一大問題來自版權與肖像風險，為避免生成內容涉及名人、虛構角色或敏感題材，OpenAI多次收緊使用規則，將色情、暴力、政治、名人臉孔等內容列為禁用，甚至移除部分敏感類別的生成功能，導致創作者可發揮的自由度縮水。這也讓不少創作者改投其他AI影片平台，加速Sora使用者流失，同時讓OpenAI在「娛樂內容」與「合規風險」之間陷入難以平衡的困境。
面對使用者成長放緩與法規壓力，OpenAI高層決定全面砍掉Sora產品線，不僅終止 App 與 API，也明確表示「不會在ChatGPT主程式內整合影片生成功能」，象徵 Sora 正式退出OpenAI的產品陣容。有消息指出，OpenAI打算將原本投入 Sora 的算力與人力，重新導向ChatGPT、企業級工具與長期技術，如機器人、物理模擬與 AI 推理。
迪士尼10億美元大夢一場空
2025年間，迪士尼曾宣布將投資OpenAI 10億美元，並授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯與星戰等數百個IP，讓用戶可在Sora上自由生成相關角色與世界觀的影片，一度被視為「AI 影片＋娛樂版權」的黃金搭配。但隨著 Sora 服務終止，這筆合作也同步宣告破局。迪士尼已取消10億美元投資承諾，同時不再將AI生成影片技術導入Disney+等平台。