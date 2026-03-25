我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨近日進行直轄市議員初選，選對會今（25）日在民進黨中執會報告，就台中市第9選區（北區）部分，台中市議員參選人吳文豪因家庭因素退選，其遺缺可能再徵召其他人選。民進黨下午召開中執會，選對會在會中盤點各地議員初選狀況，據與會人士轉述，在高雄議員初選期間，第10選區（前鎮、小港）議員參選人吳昱鋒因在選舉期間違規，在看板掛上與總統合照，經高雄黨部勸阻無效，處以口頭警告與沒收保證金。至於台中市第9選區（北區）部分，吳文豪因家庭變故而退選，未來將以徵召方式產生新的參選人；另外，桃園市議員參選人胡家智傳出疑似賄選的情形，秘書長徐國勇則說，目前司法單位調查中，若有結果出來，再送中執會。此外，徐國勇表示，這星期會完成所有直轄市初選民調，而民進黨也接到推薦監察委員的函文，會秉持用人唯才原則、不以政黨設限來蒐集名單。