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▲蘇德揚（右）擔任《豆腐媽媽》替身，發生墜樓工安意外，Rena（左）大動作控訴民視。（圖／Rena提供）

《豆腐媽媽》蘇德揚墜樓延燒！演藝工會3聲明

▲曹雨婷（如圖）宣導對第一線影視從業人員來說，職業安全是最基本的工作保障。（圖／演藝工會提供）

替身演員蘇德揚今年1月拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》墜樓，嚴重工安意外引發各界熱議，幕後人員及民眾關注起對劇組拍攝安全等議題，蘇德揚其未婚妻Rena昨（24）日出面指控民視二度傷害，對此，今稍早演藝工會理事長曹雨婷發出3點聲明，強調對第一線影視從業人員而言，職業安全是最基本的工作保障，也期待政府、產業與勞方的共同努力，打造更安全且永續發展的影視產業。蘇德揚擔任《豆腐媽媽》替身，今年1月發生墜樓工安意外，Rena昨對民視處理方式表達強烈不滿，指控民視後續照常播出蘇德揚發生意外的畫面，讓家屬再次受到二度打擊，讓她難以接受直喊：「Oh my God！民視為什麼要再傷害我們？」Rena語氣痛心又無奈，相當憤慨。另一方面，演藝工會指出，影視職安應從政府、資方與勞方三個面向共同推動，並透過制度建立與跨單位合作，逐步完善影視產業的職業安全保障，對第一線影視從業人員而言，職業安全是最基本的工作保障，也期待政府、產業與勞方的共同努力，打造安全且永續發展的影視產業。曹雨婷理事長表示，透過制度設計與保險機制補強現行不足，並將職業安全風險控管、工作流程及相關環節納入整體評估，有助於逐步建立完善的影視職業安全保障體系。工會也建議，未來在相關宣導與訓練規劃上，透過工會網路平台將職安資訊更有效地傳達給第一線從業人員。