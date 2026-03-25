替身演員蘇德揚今年1月拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》墜樓，嚴重工安意外引發各界熱議，幕後人員及民眾關注起對劇組拍攝安全等議題，蘇德揚其未婚妻Rena昨（24）日出面指控民視二度傷害，對此，今稍早演藝工會理事長曹雨婷發出3點聲明，強調對第一線影視從業人員而言，職業安全是最基本的工作保障，也期待政府、產業與勞方的共同努力，打造更安全且永續發展的影視產業。
《豆腐媽媽》蘇德揚墜樓延燒！演藝工會3聲明
蘇德揚擔任《豆腐媽媽》替身，今年1月發生墜樓工安意外，Rena昨對民視處理方式表達強烈不滿，指控民視後續照常播出蘇德揚發生意外的畫面，讓家屬再次受到二度打擊，讓她難以接受直喊：「Oh my God！民視為什麼要再傷害我們？」Rena語氣痛心又無奈，相當憤慨。
面對指控，民視先前接連回應，「劇組與民視持續透過相關管道關心並與家屬保持聯繫，現階段最重要的，仍是誠心祝福蘇先生早日康復，平安恢復健康。」並強調後續都有接洽。至於《豆腐媽媽》播出相關片段，民視方面尚未回應。
另一方面，演藝工會指出，影視職安應從政府、資方與勞方三個面向共同推動，並透過制度建立與跨單位合作，逐步完善影視產業的職業安全保障，對第一線影視從業人員而言，職業安全是最基本的工作保障，也期待政府、產業與勞方的共同努力，打造安全且永續發展的影視產業。
曹雨婷理事長表示，透過制度設計與保險機制補強現行不足，並將職業安全風險控管、工作流程及相關環節納入整體評估，有助於逐步建立完善的影視職業安全保障體系。工會也建議，未來在相關宣導與訓練規劃上，透過工會網路平台將職安資訊更有效地傳達給第一線從業人員。
🔺演藝工會聲明
一、在職安宣導與教育訓練方面，對於主管機關近年開始重視影視職安議題表達肯定與感謝，但過去工會較少機會及時收到相關職安政策資訊，也少有受邀參與或協助辦理職安教育訓練。未來在相關宣導與訓練規劃上，能納入工會共同參與，透過工會網絡平台將職安資訊更有效地傳達給第一線影視從業人員。
二、此外，工會也建議，製作單位在拍攝或製作前的前置作業階段，即應提供基本的職業安全教育訓練，並建立相關安全規範與工作場所安全管理機制，個別工作人員在進入拍攝現場前也需加強職安意識,多加了解安全流程與潛在風險，降低職安事故發生的可能性。
三、在制度面上，工會也呼籲建立影視職安監督平台機制。影視產業的服務供應鏈涉及演藝人員與各類技術人員，相關合作關係亦與勞動權與人權保障密切相關，因此建議由主管機關召集相關產業單位與工會，共同建立跨單位的職安監督平台。
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蘇德揚擔任《豆腐媽媽》替身，今年1月發生墜樓工安意外，Rena昨對民視處理方式表達強烈不滿，指控民視後續照常播出蘇德揚發生意外的畫面，讓家屬再次受到二度打擊，讓她難以接受直喊：「Oh my God！民視為什麼要再傷害我們？」Rena語氣痛心又無奈，相當憤慨。
面對指控，民視先前接連回應，「劇組與民視持續透過相關管道關心並與家屬保持聯繫，現階段最重要的，仍是誠心祝福蘇先生早日康復，平安恢復健康。」並強調後續都有接洽。至於《豆腐媽媽》播出相關片段，民視方面尚未回應。
曹雨婷理事長表示，透過制度設計與保險機制補強現行不足，並將職業安全風險控管、工作流程及相關環節納入整體評估，有助於逐步建立完善的影視職業安全保障體系。工會也建議，未來在相關宣導與訓練規劃上，透過工會網路平台將職安資訊更有效地傳達給第一線從業人員。
🔺演藝工會聲明
一、在職安宣導與教育訓練方面，對於主管機關近年開始重視影視職安議題表達肯定與感謝，但過去工會較少機會及時收到相關職安政策資訊，也少有受邀參與或協助辦理職安教育訓練。未來在相關宣導與訓練規劃上，能納入工會共同參與，透過工會網絡平台將職安資訊更有效地傳達給第一線影視從業人員。
二、此外，工會也建議，製作單位在拍攝或製作前的前置作業階段，即應提供基本的職業安全教育訓練，並建立相關安全規範與工作場所安全管理機制，個別工作人員在進入拍攝現場前也需加強職安意識,多加了解安全流程與潛在風險，降低職安事故發生的可能性。
三、在制度面上，工會也呼籲建立影視職安監督平台機制。影視產業的服務供應鏈涉及演藝人員與各類技術人員，相關合作關係亦與勞動權與人權保障密切相關，因此建議由主管機關召集相關產業單位與工會，共同建立跨單位的職安監督平台。