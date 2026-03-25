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▲徐姓男子稱不滿行人邊走路邊滑手機，才刻意不閃避撞擊對方。（圖／警方提供）

日本近期出現「撞人族」，指在人群擁擠的公共場所刻意對路人肢體碰撞、推擠，引發討論。然而，在台北市大安區忠孝敦化捷運站附近，近期也出現疑似「撞人族」。一名徐姓男子因不滿路人走路滑手機，刻意和路人發生碰撞，同樣受害的孫姓女子目擊後上前理論，沒想到竟被踹了一腳，憤而向捷運警察報案。據了解，39歲的孫姓女子表示，近期有同事行經仁愛路四段時，遭到一名25歲的徐姓男子刻意撞擊。怎料，今（25日）上午孫女再度目徐男疑似撞擊其他同事，憤而上前理論。過程中，徐男一時情緒失控，竟朝孫女踹了一腳，孫女便一路尾隨其至忠孝敦化站，並請捷運警察協助攔查後報案。徐男供稱，其不滿部分行人邊走邊使用手機，故意不予閃避，進而導致肢體碰撞。經警方向當事雙方說明相關法律權益後，孫姓報案人表示將再行考慮是否提出告訴。對此，有其他目擊者在社群網站Threads上發文，表示徐男有慣性衝撞的行徑，「至少已有3名不同受害者被他猛力撞擊。」目擊者透露，路人只是拿著手機準備下班打卡，完全沒在滑手機也會遭到波及，「請大家經過這路段一定要提高警覺，尤其是落單的女性或學生。」