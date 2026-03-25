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▲英特爾與多家台廠展示搭載最新處理器平台的筆記型電腦等產品。（圖╱記者林汪靜攝）

▲英特爾與多家台廠展示搭載最新處理器平台的筆記型電腦等產品。（圖╱記者林汪靜攝）

晶片大廠英特爾不僅在半導體先進製程上急起直追，更將強攻AI PC市場，今（25）日發表Core Ultra系列3等多款處理器新品，英特爾指出，其中Core Ultra系列3處理器採用英特爾現在話題性最高的「18A先進製程」，將AI算力普及到PC終端設備，讓AI更滲透在日生活中。晶片廠英特爾（Intel）今天發表Core Ultra系列3等新處理器產品，並結合微星等25家客戶，展示超過60台以上筆記型電腦等產品，展示超過60台以上基於Core Ultra系列3處理器的機器，提供優秀的性能和電池續航力，將AI算力普及到終端設備。除了Core Ultra系列3處理器之外，英特爾同時也發表Core Ultra 200HX Plus、Core Ultra 200S Plus，以及面向工業應用的Core系列2 with P-cores。英特爾台灣區總經理莊蓓瑜表示，最新 Core Ultra 平台涵蓋個人電腦到邊緣運算多元場景，不僅強化效能與AI體驗，也有助合作夥伴發展更完整的終端AI 解決方案。從這次在台展示陣容來看，英特爾一方面要鞏固AI PC市場聲量，另一方面也把觸角延伸至智慧工廠、智慧醫療、智慧交通與智慧零售等邊緣AI 落地場域。其中，最受矚目的Core Ultra系列3處理器，是首款採用18A製程的處理器，莊蓓瑜指出，這個行動處理器結合了18A優異製程，以及先進封裝技術，以及多元彈性化的設計架構，能夠打造各種不同的行動使用需求，將AI算力延伸至PC設備上，讓消費者不管是家用、商用，在生產力的需求都能體驗到AI所帶來的變化。桌機方面，Core Ultra 200S Plus 已於 3 月中旬亮相，英特爾定調為旗下目前最快的桌上型遊戲處理器，其中Core Ultra 7 270K Plus被點名為Ultra 7產品線中最快的桌機遊戲晶片。英特爾強調，200S Plus在內容創作效能上最高可達競品 2 倍，且支援更高規格DDR5記憶體與超頻配置，持續鞏固DIY、電競與創作者市場。除PC產品線外，英特爾此次也把邊緣運算列為另一大主秀。公司3月初已在德國Embedded World 2026發表搭載P-core的Core系列2處理器，鎖定工業與任務關鍵型邊緣應用，並同步推出醫療與生命科學AI套件。此次在台則進一步攜手工業電腦與系統整合夥伴展示智慧工廠、內視鏡影像分析、智慧交通與零售影像辨識等應用，凸顯英特爾正把AI從PC端延伸至垂直產業終端。英特爾今日在新品發表會現場與微星、宏碁、華擎、華碩、技嘉和聯想等夥伴展示搭載最新處理器平台的筆記型電腦等產品；研揚、凌華、安勤、宜鼎、新漢、瑞傳等則展示新一代邊緣運算系統與AI解決方案。